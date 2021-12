Espagne: 27 cas positifs dans une équipe, un énorme cluster en seconde division

Le CD Lugo, club de deuxième division espagnole, a confirmé quatre nouveaux cas positifs ce mardi, dont deux joueurs, ce qui porte à 27 le nombre total de personnes infectées au sein du club.

Immense cluster en Galice. Le club de Lugo, en deuxième division espagnole, a déclaré quatre nouveaux cas positifs au Covid-19 ce mardi, deux joueurs et deux membres du staff, ce qui porte à 27 le nombre total de personnes infectées au sein du club. Le club a communiqué le fait qu'il s'agissait d'un variant, sans préciser lequel.

17 joueurs positifs sur 26

Le club galicien, qui a signalé le premier cas positif vendredi dernier, comptait déjà 23 joueurs positifs dimanche. Aujourd'hui, le CD Lugo compte 17 joueurs, 9 personnes du staff, et un assistant infectés. Tous ont été placé à l'isolement chez eux pour une durée de 10 jours. Seuls neufs joueurs n'ont pas été touchés par l'épidémie, mais les entraînements de l'équipe première sont toujours suspendus. Les Albivermellos craignent toujours une aggravation du nombre de cas.

Le club informe également dans un communiqué qu'un membre du staff de l'équipe réserve a été testé positif et que par conséquent, les joueurs et le personnel technique du CD Lugo B ont subi un dépistage PCR lundi. Les résultats du test sont attendus.

Avec déjà 15 cas positifs chez les joueurs dimanche, le CD Lugo, qui occupe la 17e place du classement avec 23 points, devait accueillir Almeria, leader du championnat lundi à 21h. Mais LaLiga a décidé de reporter la rencontre. Le club et les autorités médicales compétentes avaient ensuite mis en place un protocole sanitaire très strict, pour tenter de contrôler la situation.

Un match reporté, un autre dans l'attente

"Le club a pris des précautions extrêmes de toutes sortes, avec l'utilisation constante d'équipements de protection, la ventilation ininterrompue des installations et l'application complète des procédures préconisées par les autorités médicales afin d'éviter ce point, expliquait dans un communiqué le CD Lugo dimanche. De tout cela, on peut déduire du fort pouvoir de contagion du variant qui a affecté le groupe, malgré les nombreux efforts déployés. Cette situation est préoccupante et conduit à un scénario qui exige la plus grande rigueur de la part de tous."

Les Galiciens ne disposeront que de quelques jours pour préparer leur prochaine rencontre face au Real Sporting de Gijon, puisque 14 des 17 joueurs touchés par le Covid ne seront de retour à l'entraînement que le 29 décembre, pour un match qui aura lieu le 2 janvier.

Le protocole de LaLiga ne permet de reporter que deux matches en raison du coronavirus avant le mois de mars. Une fois ces deux chances utilisées, le match sera perdu par forfait pour l'équipe victime de l'épidémie.