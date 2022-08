FC Barcelone: Le syndicat des joueurs danois dénonce du harcèlement envers Braithwaite

Toujours exclu du groupe professionnel comme Samuel Umtiti, Martin Braithwaite est plus que jamais poussé vers la sortie par le FC Barcelone. L'attaquant danois peut bénéficier du soutien du syndicat local, qui dénonce un harcèlement du Barça envers son joueur.

Les jours passent et Martin Braithwaite fait toujours partie de l'équipe première du FC Barcelone. Du moins sur le papier, puisque s'il est toujours inscrit auprès de la Liga, il ne dispose pas de numéro et n'a participé ni à la pré-saison ni au premier match de la saison. Une situation pesante pour l'attaquant danois, qui a été soutenu par Michael Sahl Hansen, directeur de l'Association des joueurs danois, dénonçant un "harcèlement" du Barça.

Braithwaite toujours inflexible

L'attaquant danois est toujours inflexible sur le fait qu'il ne facilitera pas son départ et réclame les deux années complètes de son contrat restantes si le club veut le résilier. Bien que Xavi lui ait dit en mai dernier qu'il ne comptait pas sur lui et qu'il devait chercher une porte de sortie, le joueur a rejeté une à une toutes les propositions qui lui ont été faites.

Le club est très mécontent de son attitude mais Braithwaite a reçu le soutien de son pays par l'intermédiaire de Michael Sahl Hansen, directeur de l'Association des joueurs danois, qui a vivement critiqué le Barça pour la façon dont il a traité le joueur. "Le traitement que subit Martin est complètement déraisonnable. C'est probablement quelque part entre l'intimidation et le harcèlement. C'est honteux de voir comment le FC Barcelone essaie de le faire sortir de son contrat, de son travail. Un joueur qui est venu à leur secours lorsqu'ils étaient sous pression est maintenant en disgrâce. Où est la décence ?" dénonce-t-il.

Aucune règle n'a été enfreinte

En outre, Hansen estime que le Barça devrait respecter son contrat. "Un contrat est un contrat et le FC Barcelone et Martin se sont engagés pour deux années supplémentaires. Martin doit continuer à honorer sa part de l'accord. Et le FC Barcelone devrait en faire autant. En outre, il serait bon qu'un des plus grands clubs du monde traite ses joueurs avec plus de respect", a-t-il déclaré. Cependant, le directeur de l'association admet que le club n'a enfreint aucune règle avec Braithwaite.