Grenade-Real Madrid: les (brèves) explications de Zidane sur l'absence de Marcelo

Après le large succès madrilène jeudi soir sur la pelouse de Grenade (1-4), Zinedine Zidane est revenu en conférence de presse sur le cas Marcelo. Soupçonné d'avoir écarté du groupe le défenseur brésilien après une brouille, le coach français a expliqué que celui-ci "avait ressenti des douleurs" et qu'il "ne voulait pas prendre de risques". Mais entre info et intox, difficile de démêler le vrai du faux.

Le Real Madrid est toujours en embuscade pour le titre. Forts de leur succès sur la pelouse de Grenade jeudi soir (1-4), les Merengue sont revenus à deux points du leader de la Liga, le rival de l'Atlético, à deux journées seulement de la fin du championnat. Une victoire capitale pour les hommes de Zinedine Zidane qui n'est toutefois pas sans masquer certaines tensions en interne, notamment avec Marcelo.

"Il a ressenti des douleurs et on ne voulait pas prendre de risques, rien de plus"

Une rumeur persistante depuis le début de semaine fait état d'un clash entre le manager français et le défenseur brésilien, à propos de l'organisation tactique de l'équipe. Absent du groupe ayant fait le déplacement à Grenade, "ZZ" a expliqué en conférence de presse d'après-match que Marcelo "avait ressenti des douleurs et qu'il ne voulait pas prendre de risques, rien de plus". Pourtant, l'international auriverde avait participé normalement à la séance d'entraînement mercredi. De quoi entretenir le flou sur la raison de fond ayant participé à cette éviction, d'autant que la presse espagnole met en avant depuis plusieurs semaines une fracture entre Zidane et quelques membres de son vestiaire.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club madrilène, Marcelo semble chaque jour un peu plus proche de la sortie. Le Brésilien n'a disputé que 18 rencontres (15 en Liga, 2 en Ligue des champions et une en Coupe du Roi) et la performance de son jeune rival espagnol Miguel Gutierrez, 19 ans, jeudi soir n'a probablement pas joué en faveur d'un rallongement du bail du Brésilien...