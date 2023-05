Insultes racistes contre Vinicius: Guardiola espère un changement de mentalité en Espagne mais n'est "pas très optimiste"

En conférence de presse ce vendredi avant le match contre Brentford, Pep Guardiola a affirmé que LaLiga devrait s'inspirer de la Premier League afin de lutter contre le racisme. Il s'est aussi dit "peu optimiste" concernant l'amélioration de la situation en Espagne, vis-à-vis des discriminations.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de Manchester City contre Brentford, Pep Guardiola a déclaré que la LaLiga espagnole devrait s'inspirer de la Premier League lorsqu'il s'agit de sanctionner les incidents racistes et a déclaré que, bien qu'il espère que les choses s'améliorent en Espagne, il n'était pas optimiste.

"Nous en sommes encore loin"

Interrogé sur le racisme dont est victime Vinicius dans le championnat espagnol, il répond: "En Espagne, ils devraient s'inspirer de ce qui est mis en place en Premier League pour lutter contre le racisme. Ils sont très stricts ici, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais le racisme est partout, pas seulement à un endroit. C'est un problème partout. Nous avons été élevés dans l'idée que nous sommes meilleurs que nos voisins, que nous sommes meilleurs que les autres."

"Mais nos générations viennent du monde entier. Nos ancêtres sont issus de l'immigration, des guerres, des dictatures. Des gens qui ont dû quitter leur pays, créer leur famille, peut-être retourner dans leur pays d'origine? Le problème, c'est que le racisme est partout, insiste l'entraîneur catalan. Et pas seulement en termes de couleur ou de sexe, mais aussi dans les attitudes."

"Nous pensons que notre pays est meilleur que les autres, que notre langue est la meilleure. Plus on voyage, plus on se rend compte que nous sommes tous égaux, on accepte la diversité. Nous en sommes encore loin." Pep Guardiola a ajouté qu'il espérait que les choses s'amélioreraient en Espagne, mais qu'il n'était "pas très optimiste". Je connais un peu le pays et je ne suis pas vraiment optimiste", a-t-il déclaré.

Des sanctions individuelles plutôt que collectives

En Premier League, un protocole très strict a été mis en place afin de lutter contre le racisme au sein des stades. Dans les enceintes, plusieurs agents formés pour repérer les comportements discriminatoires scrutent les faits et gestes des supporters et peuvent être sollicités par le public s'ils repèrent certains enfreignant les règles.

Ce sont ensuite les clubs qui sont chargés de sanctionner leur supporter dans un premier temps, avant que la justice s'empare, ou non, du dossier. Si la sanction imposée par le club est jugée insuffisante par la FA, la fédération anglaise, alors le club peut se voir infliger des amendes et des sanctions collectives plus lourdes. Le système de la Premier League favorise les sanctions individuelles, prouvées plus efficaces dans la lutte contre les discriminations que les sanctions collectives par plusieurs rapports de chercheurs.