Barça: Koeman ressort la remontada pour exprimer ses regrets face au PSG

En conférence de presse, Ronald Koeman a fait part de tous ses regrets à la suite de l'élimination contre le PSG en 8e de finale de Ligue des champions, mercredi. Le coach du Barça a même estimé que ses hommes avaient eu plus d'occasions que lors de la fameuse Remontada.

Ronald Koeman nourrit quelques regrets. Quatre jours après l'élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le PSG (1-1 : 4-1 à l'aller), le coach barcelonais était présent en conférence de presse ce dimanche, à la veille de la rencontre du Barça contre Huesca (27e journée de Liga, lundi à 21h). Pour lui, le club catalan a avant tout manqué d'efficacité contre le club de la capitale.

"Si nous analysons les points inutiles que nous avons perdus cette saison, c'est souvent parce que nous n'avons pas été assez efficaces", a-t-il déclaré devant les journalistes. Avant de citer un épisode qui rappelle les pires souvenirs aux supporters parisiens. "Par exemple, lorsque le Barça est revenu après avoir été menés 6-1, ils n'ont pas eu autant d'occasions que nous", a-t-i lâché.

Les statistiques donnent raison à Koeman

Le club catalan aurait donc été encore plus dangereux mercredi que lors de la fameuse Remontada au Camp Nou en 2017 ? Il y a quatre ans, les coéquipiers de Lionel Messi avaient tiré 17 fois au but (donc 7 cadrés). Mercredi, les Blaugranas ont frappé 21 fois et cadré 10 tirs. D'un point de vue statistique, difficile de ne pas donner raison à Ronald Koeman, donc.

Quoi qu'il en soit, le PSG doit beaucoup à la performance de son gardien Keylor Navas, qui a ecoeuré les Catalans avec neuf arrêts réalisés au total, dont huit en première période. Dans les moments chauds, c'est lui qui a rassuré ses coéquipiers. Seulement battu sur une frappe lumineuse de Lionel Messi, il a pris sa revanche sur le numéro dix du Barça en repoussant son penalty de la jambe gauche juste avant la mi-temps. Un arrêt monstrueux qu’il a alors célébré comme un but.