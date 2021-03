Barça: Griezmann célèbre son magnifique but comme une star NFL

Auteur d’un but magnifique avec le Barça face à Huesca ce lundi en Liga, Antoine Griezmann a réalisé une célébration inspirée de la star NFL Aaron Rodgers.

Il ne fallait pas chercher du côté de Drake, Fortnite ou d’une danse de sa fille. Non, cette fois, l’inspiration est venue de la NFL et de l’une de ses stars, Aaron Rodgers. Après avoir marqué un but exceptionnel avec le Barça ce lundi soir en Liga, face à Huesca (4-1), Antoine Griezmann a pris la pose sur la pelouse du Camp Nou avec les jambes écartées et les mains derrière la tête.

Quelques minutes après le match, l’attaquant français a donné l’explication sur Twitter avec deux émojis et surtout #ARodgers. Le quarterback des Packers de Green Bay, vainqueur du Super Bowl en 2011 et triple MVP (2011, 2014, 2020), avait célébré un touchdown (ensuite refusé) de cette façon en octobre 2020.

C’était alors une référence à un sketch de la série télé Key & Peele, diffusée aux Etats-Unis de 2012 à 2015. Lors d’un épisode, les deux comédiens s’étaient moqués des règles de la NFL pénalisant les célébrations excessives. Dans le sketch, Hingle McCringleberry réalisait trois mouvements de hanche, alors que la limite était à deux. C’est donc désormais Antoine Griezmann qui rend hommage à ces humoristes américains et à Aaron Rodgers.

Le Barça se rapproche de l’Atlético

Auteur de 13 buts cette saison en 39 matchs, Antoine Griezmann doit encore avoir d’autres célébrations en stock. Il ne lui reste plus qu’à faire à nouveau trembler les filets pour les dégainer. Et le Barça compte sur lui pour aller chercher des trophées au printemps. Après l’élimination par le PSG en 8es de finale de la Ligue des champions, le club catalan vise encore la Coupe du Roi, avec la finale le 17 avril face à l’Athletic Bilbao, et la Liga. Après 27 journées, les joueurs de Ronald Koeman sont 2es à quatre points du leader, l’Atlético, accroché à Getafe samedi. Le Real est 3e, à six points des Colchoneros. Suspense total.