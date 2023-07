Le Barça perd près d'un demi-million d'abonnés sur Instagram... après une publication LGBT+

Plus de 400.000 désabonnements ont été constatés sur le compte Instagram du FC Barcelone, après la publication d'une photo d'un drapeau LGBT+.

À l'occasion de la journée des fiertés LGBT+ en Espagne, mercredi 28 juin, le FC Barcelone a partagé sur Instagram des photos engagées. Elles montrent des drapeaux arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT+, dans leur version avec les couleurs de la communauté transgenre et de l'antiracisme (Progress Pride flag). Pour marquer l'engagement sociétal du club, ces bannières ont été hissées au Camp Nou du 28 au 30 juin.

Mais d'après la presse catalane, qui s'appuie sur les analyses d'une société de veille des réseaux sociaux, cette initiative a manifestement déplu à bon nombre de supporters. En plus d'essuyer des commentaires haineux et anti-LGBT, le FC Barcelone a subi une vague de départs de followers. Plus de 439.000 désabonnements ont été constatés sur le compte Instagram @fcbarcelona dans les 48 heures qui ont suivi la publication.

Près d'un million de likes

Bien que le total soit important, ce n'est malgré tout qu'une goutte d'eau par rapport aux 122 millions de comptes qui suivent @fcbarcelona, dont la photo de profil montre actuellement le logo du club avec les couleurs LGBT+ en fond. Par ailleurs, la publication a malgré tout connu un certain succès avec plus de 900.000 likes.

Le Barça avait déjà pris l'initiative l'an dernier de hisser ces drapeaux au Camp Nou. "Le FC Barcelone revendique son engagement en faveur des droits de la communauté LGBTIQ+ en hissant le drapeau arc-en-ciel au sein de ses installations", avait alors expliqué le club catalan.