Le Barça présente des comptes à nouveau dans le vert sur la saison dernière et se montre confiant

Après un été plus qu'agité entre recrues de prestige, leviers économiques et questions salariales, le FC Barcelone peut souffler. Le club a publié le détail de ses comptes sur la saison dernière, avec un profit de 98 millions d'euros, et se tourne maintenant vers l'avenir.

Le FC Barcelone retrouve l'équilibre. En grande difficulté économique et financière depuis plusieurs saisons, le club blaugrana semble retrouver peu à peu sa place de choix dans la sphère du football européen. Malgré un recrutement ambitieux et très onéreux, à la hauteur des attentes sportives d'un club comme le Barça, les Catalans ont réussi à garder le cap au niveau comptable.

L'heure est à la satisfaction

Le FC Barcelone a publié ce jeudi un communiqué très enthousiaste sur la situation économique du club, qui tend largement vers le positif. "La clôture de l'exercice 2021-2022 fait apparaître un résultat positif de 98 millions d'euros après impôts, avec des produits d'exploitation de 1,017 milliard d'euros et des charges d'exploitation de 856 millions d'euros", indique le communiqué. En ce qui concerne la saison en cours, le club est plutôt confiant: "l'objectif pour la saison 2022-2023 est un chiffre d'affaires de 1,452 milliard et un bénéfice après impôts de 275 millions."

Le club prévoit d'augmenter le reste de ses revenus de 105 millions d'euros par rapport à l'exercice 2021-2022. Cela fera suite à l'amélioration de ses contrats de sponsoring, notamment avec Spotify, au plan de croissance stratégique de l'activité de "merchandising" et aussi grâce au recouvrement intégral des revenus de l'utilisation du stade. Pour la première fois depuis la saison 2018-2019, le club a pu profiter d'une saison complète, sans payer les frais de la pandémie de Covid 19.

Les comptes de la saison 2021-2022 et le budget de la saison 2022-2023 "seront soumis au vote des membres délégués dans le cadre des points 2 et 3 de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dimanche prochain 9 octobre."

La dette a été réduite mais reste importante

Le club barcelonais est parvenu à réduire la dette, en suivant les critères appliqués par la Ligue de football espagnole. La dette nette, au 30 juin 2022, était de 608 millions d'euros, contre 682 millions un an auparavant. Le club affirme posséder 378 millions d'euros en trésorerie, un montant supérieur à l'année précédente.

Malgré des résultats économiques encourageants, le club barcelonais appelle à la prudence: "le club a respecté tous ses engagements et obligations, se satisfait-il. Malgré cela, la situation reste délicate, tant en termes de dettes en cours que d'engagements contractuels, et il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour rétablir l'équilibre du compte de résultat ordinaire du club et générer suffisamment de liquidités pour poursuivre sa croissance." Vous l'aurez donc compris, le travail du FC Barcelone pour retrouver un équilibre parfait sera un travail de longue haleine.

Les leviers économiques levés

Pour revenir à une situation économique respirable, le FC Barcelone a dû faire quelques sacrifices à long terme en vendant quelques actifs. En juillet le club a vendu 15% des droits TV des matchs de LaLiga, représentant ainsi un revenu brut supplémentaire de 400 millions d'euros.

Enfin, le club a vendu la moitié de sa participation dans "BRIDGEBURG INVEST SL", une société qui exploite l'activité audiovisuelle numérique du FC Barcelone. Cette opération a représenté 200 millions d'euros de revenus bruts, ainsi que l'inclusion dans cette transaction de deux partenaires stratégiques, "Socios.com" et "Orpheus Media", qui devraient accélérer l'activité. En bref, les comptes du Barça, un temps dans une situation chaotique, semblent aller mieux. Mais l'équilibre n'est toujours pas atteint et la situation reste précaire. Le FC Barcelone va devoir se montrer prudent dans les années à venir.