Le Barça présente son futur stade dans une vidéo

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Barça a donné un aperçu de ce que sera le nouveau Camp Nou en 2025.

Le Barça voit plus grand. Le club catalan a présenté dans une vidéo ce que pourrait être le Camp Nou dans quelques années, lorsque les travaux de ce projet de rénovation pharaonique, intitulé "Espai Barça", auront été menés à terme. Dans la vidéo, un enfant et son grand-père font le lien entre les générations de supporters. Le Barça renouvelle sa promesse de construire son nouveau stade avec une stratégie globale de développement durable, et ce à l’aide d’une technologie avant-gardiste.

Un projet dans l’ère du temps, celui du cabinet japonais Nikken Sekkei, correspondant aux standards de l’époque. Le toit sera par exemple doté de panneaux photovoltaïques, une manière de répondre aux enjeux environnementaux en faisant la part belle aux énergies renouvelables.

105.000 places en 2025

Outre une amélioration de l’accessibilité et une circulation facilitée dans et autour du stade qui sont promises, un nouvel espace VIP, plus grand, susceptible d’accueillir davantage d’invités et de partenaires, sera construit entre les deuxième et troisième niveaux.

Avec les nouveaux aménagements, la capacité sera portée de 99.000 à 105.000 places. Mais les socios disposeront de plus de confort, avec des sièges plus larges, et un meilleur abri à l’intérieur de l’enceinte en cas d’intempérie (47.000 m2 de surface pour la nouvelle toiture, promet le Barça sur son site).

Les travaux, plusieurs fois repoussés ces dernières années en raison d’une forte instabilité politique, devraient se terminer courant 2025. Ansu Fati sera-t-il encore au Barça pour écrire de nouvelles pages glorieuses de l’histoire de ce club légendaire ?

Le Barça y croit, en tout cas, et l’espère. On notera d'ailleurs à ce sujet la mention du nom du prodige dans un commentaire de match spécialement ajouté pour l'occasion.