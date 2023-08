Le début de saison de Liga enregistre des audiences catastrophiques en Espagne

La Liga a repris depuis deux journées et les audiences ne sont pas au rendez-vous en Espagne. Certains matchs ont été suivis par moins de 100.000 telespectateurs. Des scores particulièrement faibles, selon les observateurs locaux.

Nouveau coup dur pour Javier Tebas et la Liga? Alors que le président de la Liga a porté plainte contre le PSG devant la Commission européenne, son championnat a repris ses droits en ce mois d'août. Et la deuxième journée a rassemblé très peu de télespectateurs en Espagne, selon les observateurs locaux. Pire, aucun match n'a dépassé les 8% en parts de marché.

La meilleure audience de cette deuxième journée revient au FC Barcelone. Pour sa première au stade olympique Lluis-Campanys, les Blaugrana se sont imposés contre Cadix (2-0) devant 593.000 téléspectateurs, soit 7,2% de parts de marché. Le Barça devance d'une course tête le Real Madrid. Près de 588.000 téléspectateurs, soit 8% en parts de matché, ont vu les hommes de Carlo Ancelotti gagner sur la pelouse d'Almeria grâce à un doublé de Jude Bellingham (1-3).

Deux affiches en dessous des 100.000 téléspectateurs

Le fossé est alarmant avec les autres rencontres. Le choc du dimanche soir entre le Betis Séville et l'Atletico de Madrid a rassemblé seulement 381.000 télésectateurs, 3,8% en parts de marché. A noter l'énorme flop pour le match du Seville FC. Vainqueur de la dernière Ligue Europa, les Andalous se sont inclinés sur la pelouse d'Alaves au terme d'un match pourtant spectaculaire (4-3) devant 98.000 téléspectateurs, soit à peine 1,3% en parts de marché. Moins surprenant mais à souligner tout de même, la moins bonne audience du week-end en Espagne est pour le match entre Gerone et Getafe, ave 85.000 téléspectateurs et 1,1% en parts de marché.

Pour les autres affiches de cette deuxième journée de Liga, les audiences se situent entre 240.000 et 119.000 téléspectateurs. Les rencontres de Liga sont diffusées par DAZN et Movistar, exceptée celle la dernier match du lundi soir, en l'occurence Grenade-Rayo Vallecano, retransmis par Movistar et GolPlay. Cette baisse d'audience serait pourrait être liée au coût des abonnements aux chaînes de télévision. Certains évoquent aussi le niveau en baisse de la Liga comme explication.