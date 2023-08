Barça: Pedri dédie son but aux victimes des incendies de Tenerife

Buteur dimanche lors du succès du FC Barcelone contre Cadix (2-0) lors de la deuxième journée de Liga, Pedri n'a pas oublié de rendre hommage à son île natale, les Canaries, en proie à de terribles incendies de forêt.

Pedri a un grand coeur. Lors de la victoire poussive du FC Barcelone contre Cadix ce dimanche pour la deuxième journée de Liga (2-0), Pedri a libéré les Catalans en marquant le premer but de la partie (83e) avant que Ferran Torres vienne sceller la victoire du Barça.

Lors de sa célébration, Pedri a rendu un hommage à Tenerife, île natale de Pedri, qui fait face à de très nombreux incendies.

Pedri: "Nous renaîtrons de nos cendres"

Après son but, le joueur formé à Las Palmas a présenté un maillot "Fuerza Tenerife". A l'issue du match et du succès catalan, c'est sur les réseaux sociaux du FC Barcelone que Pedri a rendu hommage à son île natale: "Salut Culers, je suis content d'avoir marqué et qu'on ait pu s'imposer. Je tiens aussi à envoyer un message de soutien à Tenerife. Je suis sûr que nous renaîtrons de nos cendres."

En zone mixte, Pedri s'est présenté avec le maillot "Fuerza Tenerife". Au micro d'Esport3, le milieu relayeur a également rendu hommage: "Ce sont des choses qui nous affectent à nous les Canariens. Il y a des gens qui ne peuvent pas être chez eux malheureusement. J'espère que la situation pourra se résoudre le plus rapidement possible et que nous."

Un geste fortement apprécié de l'autre côté des Pyrénées. Depuis plusieurs jours, Tenerife, île des Canaries, fait face à de très nombreux incendies. Le feu a ravagé 6% de l'île et l'évacuation a été demandée par les pompiers présents sur place.