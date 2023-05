Le Français Robin Le Normand officiellement naturalisé espagnol

C’est officiel, Robin Le Normand (26 ans), défenseur français de la Real Sociedad, a été naturalisé espagnol, comme l’a annoncé le journal officiel d’Etat, mardi. Il pourrait jouer pour la Roja dès le mois de juin.

Robin Le Normand (26 ans) est officiellement franco-espagnol. Le défenseur de la Real Sociedad, né dans les Côtes d’Armor (à Pabu), a été naturalisé espagnol mardi comme l’a annoncé le journal officiel d’Etat conformément au décret royal.

Il sera dans la liste pour les matchs du mois de juin, selon la presse espagnole

"Sur proposition du garde des sceaux en réponse aux circonstances exceptionnelles survenues à M. Robin Aime Robert Le Normand, et après délibération du conseil des ministres en sa séance du 23 mai 2023, je viens ici accorder la nationalité espagnole par lettre de naturalisation à Monsieur Robin Aimé Robert Le Normand, avec résidence civile forale au Pays Basque", indique le communiqué officiel.

Le Normand, formé mais non conservé par Brest, avait rejoint la Real Sociedad à 19 ans. Il y a lancé sa carrière professionnelle avant de s’imposer comme une référence à son poste. Le nouveau sélectionneur espagnol, Luis De La Fuente, avait rapidement manifesté son intérêt en sa direction après sa nomination en décembre dernier à la place de Luis Enrique. Selon la presse espagnole, il va le sélectionner pour le Final Four de la Ligue des nations (14-18 juin) avec une demi-finale contre l’Italie (15 juin). La liste sera annoncée le 2 juin et la présence du Français ne fait aucun doute, assurent de nombreux médias.

En mars dernier, Le Normand avait assumé son choix d’opter pour la Roja, alors qu’il n’a jamais été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. "Cela a été plus facile que je ne le pensais, avait-il déclaré sur Movistar+. C'est clair que je suis français, ma famille est française, mais quand on regarde ma carrière... Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant? C'est ici, en Espagne. Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Je suis très content, c'est une fierté et ce que je veux, c'est de défendre ce maillot."

Avec l’Espagne, il devrait retrouver un autre Français naturalisé espagnol en 2021: Aymeric Laporte (28 ans, 20 sélections, 1 but). Les deux joueurs pourraient même évoluer ensemble en charnière centrale.