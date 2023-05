Le Normand devrait faire ses débuts avec l’Espagne en juin pour la Ligue des nations

Le défenseur de la Real Sociedad Robin Le Normand, né en France, devrait obtenir la nationalité espagnole ce mardi, apprend la presse espagnole. Ce qui lui permettra d’être sélectionné par Luis De la Fuente avec la Roja pour disputer le Final Four de la Ligue des nations (14-18 juin).

Deux ans après Aymeric Laporte, l’Espagne pourrait "chiper" un autre défenseur central à la France. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Robin Le Normand va porter les couleurs de la Roja après avoir reçu la nationalité espagnole, ce qui devrait être le cas ce mardi, confirme le quotidien AS.

Un choc contre Italie pour lancer sa carrière internationale

Le Conseil des ministres, dernier obstacle avant sa naturalisation, devrait donc valider ce nouveau passeport et le média espagnol affirme qu’il fera partie de la liste annoncée par le sélectionneur Luis De la Fuente le 2 juin pour disputer le Final Four de la Ligue des nations, à commencer par une demi-finale contre l’Italie le 15 juin à Enschede (Pays-Bas).

"Pour ma part, tous les papiers sont faits, mais tout a besoin de temps, avait annoncé Le Normand fin mars au micro de Movistar+. Le gouvernement, le Conseil des ministres se réunissent... Petit à petit, mais c'est sur la bonne voie".

"Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad"

"C'est clair que je suis français, ma famille est française, mais quand on regarde ma carrière... Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant? C'est ici, en Espagne. Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad, ajoutait-il au sujet de son choix. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Je suis très content, c'est une fierté et ce que je veux, c'est de défendre ce maillot".

Une tendance alors confirmée par le sélectionneur espagnol. "Nous espérons pouvoir compter sur lui bientôt", avait indiqué Luis de la Fuente. À 26 ans, le joueur de la Real Sociedad, bien parti pour découvrir la Ligue des champions la saison prochaine, n’a jamais été appelé avec les Espoirs ou n'importe quelle sélection en catégorie jeunes. Né en Bretagne, c’est donc de l’autre côté des Pyrénées qu’il entamera sa carrière internationale et entrera définitivement dans la cours des grands. Avec possiblement déjà un trophée à la clé.