Espagne: un deuxième joueur français bientôt sélectionné avec la Roja?

Luis de la Fuente pourrait bientôt appeler le Français Robin Le Normand lors du prochain rassemblement de l’Espagne. Le défenseur de 26 ans a entamé les démarches pour obtenir la nationalité espagnole et pourrait rapidement être convoqué par le successeur de Luis Enrique à la tête de la Roja.

Bientôt une charnière "française" pour la Roja? C’est possible et voici comment. Successeur de Luis Enrique à la tête de la sélection espagnole, Luis de la Fuente pourrait conforter Aymeric Laporte au sein de son groupe. Malgré le faible temps de jeu du défenseur né à Agen du côté de Manchester City, il a des chances de garder sa place au sein de l’équipe d’Espagne pour les matchs des éliminatoires de l’Euro 2024 contre la Norvège et l’Ecosse les 25 et 28 mars prochain. Avec celui qui a obtenu la nationalité espagnole en 2021, le nouveau patron de la Roja envisage d’appeler Robin Le Normand selon les informations du journal Sport.

Le Normand né en Bretagne mais exilé dans Pays basque

Comme Aymeric Laporte, le défenseur de la Real Sociedad est français puis a rejoint le Pays basque espagnol pour y faire décoller sa carrière. Pour Laporte, c’était du côté de Bilbao. Né à Pabu en Bretagne, Robin Le Normand a effectué l’essentiel de sa carrière dans le club basque après avoir quitté Brest dès 2016.

Valeur sûre de la Liga, le central de 26 ans a entamé des démarches administratives pour obtenir la nationalité espagnole comme rapporté courant février par la presse de l’autre côté des Pyrénées. Dès qu’il sera naturalisé, Robin Le Normand se retrouvera éligible pour jouer avec la Roja.

Le Normand toujours en attente de papiers

Contrairement à Aymeric Laporte, ancien international français chez les jeunes et un temps évoqué chez les Bleus, Robin Le Normand n’a jamais porté le maillot tricolore. Mais attention, le Français de 26 ans n’a pas encore obtenu la nationalité espagnole. Une personne doit résider au moins dix ans sur le territoire espagnol pour obtenir la carte d’identité espagnole.

Le joueur breton est arrivé en Espagne en 2016 devrait donc attendre encore trois ans, jusqu'en 2026, pour espérer réaliser son rêve. Mais le Conseil Supérieur du Sport peut accélérer les choses s’il estime qu’il peut apporter une contribution importante au sport espagnol… comme par exemple en intégrant la sélection de Luis de la Fuente. La presse catalane le rappelle, si les papiers arrivent à temps, Robin Le Normand a une vraie chance d’être appelé pour la fenêtre internationale de mars. Cette saison en Espagne, il a déjà disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues avec la Real Sociedad.