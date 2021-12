Le très beau message d'hommage de Messi pour son ami Agüero, après l'annonce de sa retraite

Lionel Messi a publié un très beau texte adressé à son ami du Barça Sergio Agüero, contraint ce mercredi d’annoncer la fin de sa carrière pour préserver sa santé, après des problèmes cardiaques.

Ils auraient pu jouer ensemble en club, ce qu’ils n’avaient jamais fait jusqu’à présent, si Lionel Messi n’avait pas quitté le Barça l’été dernier. Sergio Agüero s’était engagé avec le club catalan aussi pour cette raison, en partie tout du moins. Mais rattrapé par ses soucis de santé, l’attaquant argentin ne portera jamais plus le maillot blaugrana sur un terrain, ni même aucun autre d’ailleurs.

"Tu es une personne qui transmet le bonheur"

Le "Kun" a mis un terme à sa carrière ce mercredi, et Lionel Messi ne pouvait le laisser clore ce chapitre important de sa vie sans y laisser sa propre trace. La Pulga a donc rendu publiquement hommage à son désormais ex-coéquipier en sélection en publiant un long message depuis son compte Instagram.

"Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun... Nous avons vécu des moments très agréables et d'autres qui l'étaient moins, mais tous nous ont rendus de plus en plus proches et de plus en plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain, a promis Lionel Messi. Après l'immense joie d'avoir gagné la Copa America récemment, et tous les succès que tu as obtenus en Angleterre... je dois l’avouer, cela fait très mal de te voir arrêter de faire ce que tu aimes à cause de ce qui t'est arrivé."

"Je suis sûr que tu continueras à être heureux car tu es une personne qui transmet le bonheur et ceux d'entre nous qui t'aiment seront avec toi, poursuit l'attaquant du PSG. Une nouvelle étape de ta vie commence maintenant et je suis convaincu que tu la vivras avec le sourire et l'enthousiasme que tu mets dans tout. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape! Je t'aime mon ami, être avec toi sur le terrain et quand nous nous retrouvons avec l'équipe nationale va beaucoup me manquer."