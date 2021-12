PSG: Paredes reconnait des "premiers mois compliqués" pour Messi à Paris

Ami et coéquipier de Lionel Messi depuis plusieurs saisons en sélection nationale, Leandro Paredes a évoqué sur la chaîne ESPN Argentina l’arrivée de la Pulga cet été et son adaptation dans le club parisien.

Après quasiment toute une vie passée entre l’Argentine et la Catalogne, Lionel Messi a rejoint Paris l’été dernier. Un changement de vie en même temps qu’une nouvelle étape dans sa carrière. "Aujourd’hui je le sens bien mieux, ses premiers mois étaient compliqués parce que ce n’est pas facile de changer de club, de maison, de ville, après autant de temps", a confié Leandro Paredes dans une interview sur la chaîne ESPN Argentina.

Le milieu de terrain parisien est l’un des joueurs les plus proches de Lionel Messi depuis son arrivée dans la capitale. "On s’entend vraiment très bien et on est ensemble presque tous les jours avec Angel (Di Maria), a-t-il expliqué. Avec Leo, on va ensemble chercher nos enfants à l’école."

Une adaptation petit à petit sur le terrain

Si Messi connaissait déjà les Argentins du groupe – il joue avec Di Maria depuis treize ans en sélection –, il lui fallait découvrir le reste des joueurs parisiens. "Sur le terrain, je le connais très bien, je sais ce qu’il veut et comment il se sent bien, a détaillé Paredes. Pour les autres, c’est peut-être plus difficile de le savoir, ça ne fait que 3 ou 4 mois qu’il joue et cela prend du temps d’apprendre à se connaître, comprendre les mouvements que chacun fait."

"C’est un garçon très tranquille, a conclu Paredes. Il a envie de gagner des titres importants et pour nous, c’est une opportunité unique." Leo Messi commence d’ailleurs à marquer régulièrement et il a inscrit un nouveau doublé, cette semaine en Ligue des champions face à Bruges.