Barça: les adieux émouvants d'Agüero, qui s'effondre en larmes au moment d'annoncer sa retraite

Lors d'une conférence de presse spéciale ce mercredi, Sergio Agüero a officiellement confirmé sa retraite. Atteint d'une arythmie cardiaque, l'Argentin de 33 ans va quitter le monde du football comme l'un des plus grands buteurs de sa génération.

Il est arrivé en pleurant. Pendant plusieurs minutes, submergé par l'émotion, il a tenté de contenir ses larmes, de mettre de l'ordre dans sa tête pour aligner des semblants de phrases intelligibles. Peut-être l'effort le plus dur pour le Kun depuis le début de sa carrière.

"Un moment très dur": les larmes aux yeux, le Kun annonce sa retraite

Ce mercredi, lors d'une conférence de presse convoquée spécialement pour l'occasion, l'aventure de Sergio Agüero en tant que footballeur professionnel a pris fin. Devant sa famille, ses proches, ses coéquipiers, son ancien coach Pep Guardiola et avec son président à ses côtés, Joan Laporta, l'attaquant du Barça a donné le clap de fin sous les applaudissements nourris de l'audience. S'il s'est battu avec les mots son discours ne manquait pas de clarté quant à sa décision de mettre le clignotant. Pour la première fois, c'est la résignation qui primait. Mais aussi l'espoir d'une vie future bien remplie.

"Cette conférence de presse a été fixée parce que je voulais vous communiquer que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football au niveau professionnel. C'est un moment très dur. Mais je pense d'abord à ma santé. Vous savez tous le problème que j'ai eu il y a un peu plus d'un mois (face à Alavès, il avait dû quitter le terrain suite à une douleur à la poitrine, NDLR). J'étais entre les bonnes mains des médecins qui m'ont dit que la meilleure chose était d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a une semaine ou 10 jours."

"Je pars la tête haute et très heureux"

Le Kun est ensuite revenu brièvement sur son aventure de près de 20 ans, non sans remercier tous ceux qui l'ont accompagné: "Je suis fier de ma carrière. depuis que j'ai 5 ans, je rêve de jouer au football, d'être en première division, je n'aurais jamais pensé évoluer en Europe. Je veux remercier l'Independiente, l'Atlético de Madrid, pour avoir parié sur moi, les gens de Manchester City, qui savent déjà ce que je ressens... Le Barça aussi, ça a été incroyable, je savais que je venais dans l'un des meilleurs clubs du monde. Et merci à l'équipe nationale, que j'aime plus que tout. Je pense que j'ai fait de mon mieux pour aider. Merci à mes partenaires qui m'ont aidé à grandir. Je pars la tête haute et très heureux. Je ne sais pas quelle vie va m'attendre maintenant mais je sais que beaucoup de monde m'aime. Et un immense merci aux fans."

Meilleur buteur de l'histoire de City, meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League, l'homme aux 21 trophées et aux 427 buts a ensuite quitté la scène comme un roi, après un dernier moment photos avec ses proches et coéquipiers. Le crépuscule d'une légende du ballon rond.