Les chiffres de l’accord du Barça avec Spotify en partie révélés

Le Barça a confirmé cette semaine son accord de collaboration avec Spotify. La société suédoise, spécialisée dans le streaming musical, va notamment apparaître sur les maillots du club catalan et accoler son nom à celui du Camp Nou. Mundo Deportivo s’est procuré une partie des chiffres de ce deal, jugé satisfaisant par la direction blaugrana.

C’est un deal dont les détails sont pour l’instant tenus secrets. Le Barça a confirmé cette semaine avoir trouvé un accord de collaboration avec Spotify, sans en dévoiler le contenu. Une clause de confidentialité aurait été signée entre les deux parties. Les chiffres précis devraient être présentés devant l’Assemblée extraordinaire des délégués du FC Barcelone, le 3 avril prochain. Pour que tout soit définitivement validé.

57,5 millions d’euros par saison

En attendant, Mundo Deportivo révèle une partie de cet accord important. Spotify devrait débourser 57,5 millions d’euros par saison pour afficher son logo sur les maillots des équipes masculines et féminines du Barça (durant quatre ans) et 5 millions d’euros pour les tenues d’entraînement (durant trois ans).

La société suédoise, spécialisée dans le streaming musical, aurait demandé à pouvoir vendre ces espaces publicitaires lors des deux dernières années, si besoin. Le Barça aurait accepté cette condition, en se gardant un droit de véto afin de contrôler le nom de l’entreprise qui pourrait se retrouver sur ses maillots. Pour être sûr que ses valeurs correspondent à celles du club. Le président Joan Laporta a par exemple refusé de s’associer à des sociétés de blockchain ou de cryptomonnaie.

Le naming revu à la hausse après les travaux du Camp Nou

Concernant le naming du stade, qui s’appellera désormais le "Spotify-Camp Nou", le Barça devrait encaisser 5 millions d’euros durant six saisons. Sachant que la plus grande enceinte d’Europe (plus de 99.000 places) sera en travaux à partir de l’été prochain (jusqu’en 2025). Au bout de ses six ans, lorsque le chantier sera terminé, Spotify aurait la possibilité de prolonger son contrat de quinze années supplémentaires pour un montant annuel compris entre 15 et 20 millions d’euros.

En plus de ces accords, Mundo Deportivo évoque une clause supplémentaire d’environ 2,5 millions d’euros, dont les contours sont assez flous. Au sein du Barça, ce deal global avec le géant scandinave serait jugé satisfaisant, même si ce n’est pas le meilleur du marché. Le bonne image de la marque Spotify et son poids dans le secteur du streaming musical auraient pesé dans la balance au moment des négociations.