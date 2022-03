Barça: Ousmane Dembélé, objectif équipe de France

Régulièrement utilisé par Xavi et redevenu performant avec le Barça, Ousmane Dembélé ne devrait toutefois pas être rappelé en équipe de France jeudi par Didier Deschamps. Ce qui n'empêche pas le champion du monde 2018 de garder les Bleus en objectif majeur.

Ousmane Dembélé ne devrait pas être rappelé par Didier Deschamps ce jeudi malgré son retour au premier plan avec le FC Barcelone. Sûrement trop tôt pour que l’ancien rennais puisse refaire son apparition en équipe nationale, après une période hivernale agitée par sa situation contractuelle. Mais les Bleus restent un objectif majeur dans l’esprit de l’ailier.

Surtout qu’Ousmane Dembélé est en train de revenir en forme à Barcelone. Pour le prouver, il suffit de jeter un coup d’œil à l’infirmerie. Même s’il n’a pas toujours joué, en lien avec la fin de son contrat en juin prochain, le Français vient d’enchaîner 14 matches où il était à la disposition de Xavi. Sur l’ensemble de la saison, l’entraîneur des Blaugrana a pu disposer du Français pendant 22 rencontres. Pas loin de son meilleur total (30 en 2018/2019).

Xavi a surtout su faire de nouveau confiance en son joueur après un mercato difficile, avec réussite pour l’instant (1 but et 5 passes décisives sur les 5 derniers matches de Liga). Le Français est même le troisième meilleur passeur de Liga (7 passes), derrière Karim Benzema (Real Madrid – 11 passes) et Oscar Trejo (Rayo Vallecano – 9 passes). Le staff barcelonais a d’ailleurs salué, en privé, les efforts d’Ousmane Dembélé pour construire une relation sereine malgré les difficultés avec sa direction depuis plusieurs mois.

La Coupe du monde dans le viseur

Auprès de ses proches, Ousmane Dembélé n’a d’ailleurs jamais caché, même en janvier, au cœur des critiques médiatiques en Espagne, qu’il était prêt à rester concentré sur la fin de saison avec Barcelone. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le natif de Vernon a souhaité se recentrer sur son football. Avec un objectif important à atteindre, après avoir réussi à transformer les sifflets du Nou Camp en applaudissements : être rappelé par Didier Deschamps en équipe de France pour pouvoir prétendre à une présence pour la Coupe du monde. L’ancien rennais a toujours aimé l’équipe de France et l’ambiance qui y règne.

Il y a un an, le sélectionneur des Bleus attendait déjà beaucoup d’un joueur présent avec les Tricolores à ce moment-là : "C’est un joueur qui a montré ses qualités très tôt. Il est encore jeune. Si on ne l’a pas vu depuis un moment, c’est qu’il n’a pas été épargné par les blessures. Il arrive aujourd’hui à enchaîner. Il pourrait marquer plus et gagner en efficacité. Il est au très haut niveau. En gagnant en maturité, on fait peut-être de meilleurs choix même si les attaquants ont toujours des périodes où ils sont moins efficaces que d’autres." Un an plus tard, l’analyse tient toujours. Et une nouvelle fois, Ousmane Dembélé espère désormais que le plus dur est passé.