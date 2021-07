Liga: annoncé sur le départ, le flop Jovic ne lâche rien au Real

Dans une interview donnée à un média serbe, Luka Jovic a affirmé qu’il souhaitait toujours gagner sa place au Real Madrid, même si un nouveau départ en prêt cet été n’est pas à exclure.

Pour l’instant, son transfert ressemble vraiment à un fiasco total. Mais Luka Jovic n’est pas résigné: deux ans après son arrivée, il compte toujours faire son trou au Real Madrid, comme il l’a assuré à l’agence de presse serbe Tanjug. L’an passé, il n’avait disputé que neuf petits matchs au club, avant d’être prêté à l’Eintracht Francfort pour six mois.

Désormais de retour en Espagne, Jovic ignore pour l’instant de quoi sera faite sa saison prochaine. Sous contrat avec les Merengue jusqu’en 2025, l’attaquant serbe ne sait pas s’il évoluera en Liga la saison prochaine ou s’il sera vendu à l’étranger. "Je n'ai pas parlé avec le nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, de ma situation, explique-t-il. Le but est de préparer pour essayer de m'imposer et être aussi prêt que possible pour la nouvelle saison."

Il veut "laisser une impression positive"

Jusqu’ici, Jovic n’a pas vraiment séduit en Espagne, alternant blessures, manque de réussite et matchs décevants, avec seulement deux buts inscrits sur sa première saison. "Je ne suis pas arrivé à Madrid par accident, a-t-il tenu à rappeler. Je sais quels sont mes objectifs. J'essaie de laisser une impression positive." Au moment de sa signature, contre 60 millions d’euros, l’international serbe venait de réussir une saison pleine avec l’Eintracht Francfort, inscrivant 17 buts en Bundesliga et remportant la Coupe d’Allemagne.

Il a aussi tenu à mettre les choses au clair sur son avenir. "Il y a certaines choses qui comptent (pour le choix de son club ndlr): être dans une ligue de qualité et avoir une place pour jouer, a-t-il détaillé. À mon âge, même si c’est un prêt, la priorité c'est d'être dans un club qui voit en moi assez de qualités pour être une option constante comme titulaire." D’après plusieurs médias étrangers, son profil intéressait notamment l’Inter Milan.