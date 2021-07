Real Madrid: Ancelotti veut conserver Vinicius

Carlo Ancelotti, de retour sur le banc du Real Madrid, ne souhaiterait pas lâcher Vinicius lors de ce mercato estival. Selon l'ancien entraîneur du PSG, le Brésilien peut être un joueur important cette saison.

Il y a quelques jours, le média britannique The Mirror annonçait que lors des discussions entre le Real Madrid et Manchester United, pour le champion du monde 2018, Raphaël Varane, la Maison Blanche aurait proposé Vinicius afin d’obtenir plus de liquidités.

Ce mardi, AS affirme que le nouvel entraineur du Real, Carlo Ancelotti, souhaite compter sur le jeune brésilien de 20 ans dans son effectif, cette saison, même si les dirigeants du club estiment pouvoir vendre Vinicius environ 70 millions d’euros, toujours selon AS.

Les joueurs extra-communautaires, véritable casse-tête pour le Real

En Espagne, les clubs sont autorisés à inscrire maximum trois joueurs n'appartenant pas à l'Union européenne. Pour l’heure, les Madrilènes en comptent cinq : Gareth Bale, Kubo, Rodrygo, Militao et Vinicius. Le club doit donc se séparer d’au moins deux joueurs au risque pour ces joueurs de ne pas jouer un match de championnat de la saison.

Ce mardi, Vinicus fête ses trois ans dans la capitale espagnole. Il a pris part à 118 rencontres pour 15 buts et 15 passes décisives. La saison dernière, est la plus prolifique pour le joueur offensif avec 49 matches joués dont 6 buts et 4 passes décisives.

Le Brésilien ne sera de retour que début août parce qu’il a joué la Copa América (défaite 1-0 en finale contre l’Argentine). Casemiro et Militao sont dans le même cas.