Liga: après le "but fantôme" inscrit par Griezmann, l'Espanyol veut poursuivre l'arbitrage devant la justice

Indigné par le but accordé à Antoine Griezmann lors du match nul 3-3 contre l'Atlético de Madrid 24 mai, l'Espanyol envisagerait de déposer un recours devant la justice ordinaire, pour dénoncer une série d'erreurs d'arbitrage qui l'aurait condamné à la relégation le weekend dernier.

L'arbitrage espagnol bientôt devant la justice ordinaire? Selon le journal madrilène AS et la radio catalane RAC1, l'Espanyol prévoirait de déposer dans les prochains jours une plainte aux tribunaux contre l'arbitrage auquel il a été soumis tout au long de ce championnat, et dont le résultat l'a condamné à la relégation en deuxième division le week-end dernier.

Deux matchs polémiques, un recours rejeté

Le club catalan aurait mal vécu ses deux derniers matchs : contre l'Atlético (3-3), où un but a été accordé à Antoine Griezmann sans aucune certitude que le ballon ait franchi la ligne, en l'absence de goal-line technology en Liga, et contre Valence (2-2), où un but a été refusé et un pénalty n'a pas été accordé, tous deux jugés "inexplicables" et sans consultation de la VAR. Ce à quoi l'Espanyol ajoute d'autres erreurs, qu'ils jugent tout aussi préjudiciables et qui auraient mené à sa relégation le week-end dernier.

Pour l'instant, le club, suite à la décision de la Commission de Compétition de rejeter sa contestation et sa demande pour le match nul 3-3 contre l'Atlético lors de la 36ème journée, envisage de faire appel auprès de la Commission d'Appel et, si nécessaire, auprès du Tribunal Administratif du Sport (TAD). Avant de déposer un recours devant les tribunaux ordinaires à l'issue de la saison.

Le précédent "Vinicius" ne fait pas foi

L'Espanyol avait initiallement fondé sa plainte sur le précédent de Vinicius, dont le carton rouge avait été retiré par la Commission de la concurrence lors du match Valence-Real Madrid, considérant que la VAR avait agi de manière "totalement partielle, partiale et décisive" pour donner tort à l'arbitre. Un précédent qui ne fait pas date, puisque, comme pour refuser à Cadiz de rejouer la fin de match face à Elche pour un but éliminé par erreur, la commission de compétition s'est déclarée incompétente pour analyser les erreurs de la VAR.

Lors du match contre l'Atlético de Madrid, un but avait été validé par la VAR à Antoine Griezmann, alors que l'arbitre de la rencontre avait initialemment annoncé que le ballon n'avait pas franchi la ligne. En l'absence de goal-line technology en Liga, le but du 0-2 avait été analysé par la VAR à la base d'une image fixe dont l'angle fait clairement débat, puisqu'aucune image n'a été prise d'au-dessus du but pour en juger.

Le but d'Antoine Griezmann face à l'Espanyol fait polémique © Capture beIN SPORTS