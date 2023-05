Atletico: le but de Griezmann fait polémique

Le but d’Antoine Griezmann inscrit face à l’Espanyol Barcelone (3-3) mercredi suscite des interrogations de nombreux consultants, étonnés de n’avoir vu aucune image prouvant que le ballon avait bien franchi intégralement la ligne de but.

L’Atlético de Madrid a concédé le match nul sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (3-3), mercredi après avoir dilapidé une avance de trois buts. Si le scénario fou agite les discussions, une autre action provoque la polémique: le but inscrit par Antoine Griezmann (45e). Le Français s’est retrouvé à la conclusion d’un coup de billard après une frappe de Saul Niguez écartée par le gardien adverse puis une autre de Yannick Carrasco repoussée par le poteau (45e).

Une décision validée par une image du VAR, à défaut de goal-line technology

En embuscade, Griezmann a poussé le ballon du pied droit dans le but avant de voir le gardien Fernando Pacheco revenir en catastrophe pour le dégager d’une manchette. D’abord déçu par son raté, le champion du monde 2018 a finalement retrouvé le sourire quand l’arbitre de la rencontre a accordé le but après s’être entretenu avec l’assistance-vidéo.

Une décision litigieuse basée sur une image arrêtée du VAR puisque les arbitres ne sont pas équipés de la goal-line technology en Liga, comme en France. Ce procédé (la goal line technology) ne laisse pas de place aux doutes puisque les capteurs rendent la décision binaire, donc a priori pas basée sur une question d’interprétation.

Le but d'Antoine Griezmann face à l'Espanyol fait polémique © Capture beIN SPORTS

Et c’est ce qui a animé les débats à l’issue de la rencontre, d’autant que l’Espanyol, actuellement avant-dernier de Liga, est engagé dans une féroce lutte pour le maintien. "Le club a officiellement demandé l'image où l'on peut voir clairement que le ballon entre car dans la seule image qu'ils ont est prise du bas et Pacheco couvre le ballon qu’on ne voit pas, regrette l’entraîneur de l’Espanyol Luis Garcia. L'autre image provient de la Spider Cam (aérienne) et selon la perspective, comme cela se produit au tennis, peut-être que le ballon est à l'intérieur ou qu’il n’est pas entré. L'outil VAR est très bon mais normalement ils informent les arbitres lorsque la situation est claire et là, ce n'était pas le cas, du moins d'après les images que nous avons. J'espère seulement qu'ils envoient l'image au club où on voit clairement que le ballon est à l'intérieur."

Malgré cette réalisation, l’Espanyol s’accroche à l’espoir de se maintenir après avoir réalisé une folle remontée en seconde période pour égaliser à 3-3. A deux journées de la fin, le club catalan compte trois points de retard sur Cadiz, premier non relégable.