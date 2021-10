Liga: battu par le Rayo Vallecano de Falcao, le Barça ne s'en sort pas

Trois jours après sa défaite dans le Clasico face au Real Madrid (2-1), le FC Barcelone s'est à nouveau incliné, ce mercredi, sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0), promu cette saison en Liga. Memphis Depay a manqué un penalty.

Radamel Falcao (35 ans) et Stole Dimitrievski (27 ans). Voilà les deux nouveaux bourreaux du FC Barcelone. Grâce à son avant-centre colombien, auteur du seul but de la rencontre, et son portier macédonien, décisif pour repousser un penalty de Memphis Depay en seconde période, le Rayo Vallecano a fait tomber les Catalans (1-0), ce mercredi, à l’occasion de la onzième journée de Liga. Trois jours après leur défaite dans le Clasico face au Real Madrid (2-1), Gerard Piqué et sa bande avaient pourtant une belle occasion de relever la tête. Même sans Frenkie de Jong, Pedri, Ousmane Dembélé et Ansu Fati, tous à l’infirmerie.

Depay se loupe sur penalty

Mais le Barça a fait du Barça : dominer, confisquer le ballon encore et encore, tout ça pour se faire sanctionner sur une erreur. A Vallecas, devant un peu plus de 9.000 spectateurs, les visiteurs ont été plombés à la 30e minute de jeu par une perte de balle de Sergio Busquets, pressé par Oscar Trejo. L’ancien milieu du Téfécé, qui porte le brassard de capitaine au Rayo, s’est appliqué pour lancer en profondeur Radamel Falcao. Arrivé cet été chez le promu après avoir été laissé libre par Galatasaray, le Colombien - qui porte le numéro 3 en hommage à son père, ex-défenseur central - a tranquillement crocheté Piqué. Avant d’ajuster Marc-André Ter Stegen. Son quatrième but de la saison en championnat, preuve qu'il n'a rien perdu de ses qualités.

Les Barcelonais ont bien eu des munitions pour égaliser et se relancer, mais Sergiño Dest, Sergio Agüero et Depay ont tous paniqué dans le dernier geste. Mention spéciale pour le Néerlandais, qui a donc vu son penalty être repoussé par Dimitrievski (72e). Et pour le jeune Gavi (17 ans), qui a gâché une énorme occasion sur un centre d'Agüero (90e+7). S'ils comptent un match en retard, ils restent englués à la neuvième place du classement. De quoi fragiliser un peu plus Koeman. Le Rayo, qui restait sur 14 défaites de suite face au Barça, se hisse provisoirement au cinquième rang d'un championnat dominé par le FC Séville, en attendant le duel entre le Real Madrid et Osasuna (21h).