Barça: Koeman ouvre la porte à un départ de Dembélé en janvier

La veille de la rencontre entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone (à 19h), l’entraîneur catalan Ronald Koeman a évoqué l’avenir d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat à la fin de la saison, les discussions pour une prolongation traînent et le technicien néerlandais s’est interrogé sur la marche à adopter en cas d’échec dans les négociations.

Blessé depuis plusieurs mois lors de l’Euro 2021 avec l’Equipe de France, Ousmane Dembélé (24 ans) cristallise l’attention au FC Barcelone. Alors qu’il pourrait faire son retour dans le groupe contre Alavès ce samedi à 21h, l’attaquant français tarde à prolonger son contrat avec le club catalan.

En conférence de presse ce mardi, Ronald Koeman s’est exprimé sur la situation contractuelle de joueur de 24 ans, et le Néerlandais a indirectement ouvert la porte à un potentiel départ de l’ailier, si les négociations pour une prolongation venaient à échouer: "La chose la plus importante est que nous voulons qu’il reste. C’est important et il a des qualités. L’objectif est de le renouveler. Mais s’il ne veut pas renouveler, nous devrons discuter en tant que club de la meilleure façon pour y faire face. Nous n’avons pas encore parlé de quelle sera notre stratégie s’il ne renouvelle pas", a-t-il déclaré.

Newcastle à l’affût

Si l’ancien joueur du Borussia Dortmund venait à ne pas étendre son contrat avec les Catalans, nul doute qu’il devrait avoir pas mal de propositions. D’ailleurs, Newcastle aurait déjà commencé à négocier avec l’entourage du Français puisque, selon Foot Mercato, les Saoudiens seraient prêts à lui offrir un contrat de cinq avec un salaire estimé à 15M€ accompagné d’une prime à la signature de ce même montant.

Des chiffres avec lesquels les Barcelonais ne peuvent pas rivaliser, compte tenu de leur délicate situation économique. Reste à savoir, si Dembélé acceptera de baisser son salaire pour rester en Espagne, ou s’il cédera aux sirènes de l’actuel 19ème de Premier League.