Liga: Canizares dézingue Isco après sa signature au Betis

Habitué des polémiques, Santiago Cañizares s'en est pris à Isco, qui vient tout juste de signer au Real Betis après la fin de son contrat au Séville FC. L'ancien gardien du Real Madrid estime qu'il s'agit de la dernière chance du numéro 22, à qu'il ne fait "plus confiance".

Encore un tacle de Cañizares. L'ancien gardien du Real Madrid s'en est cette fois pris à un ancien résident de la Casa Blanca: Isco. L'ex-milieu de terrain madrilène s'est engagé avec le Real Betis cette semaine, après une pige ratée au Séville FC. Pour Cañizares, il s'agit de la dernière chance du natif de Benalmádena, estimant qu'il a déjà eu suffisamment d'opportunités pour prouver son niveau.

"C'est sa dernière opportunité"

"Honnêtement, je ne lui fais pas confiance. Il ne m'a donné aucune raison de le faire, c'est la réalité, a déclaré Cañizares dans une interview pour la radio espagnole Cope. Il est impossible d'avoir plus de chances qu'Isco. C'est sa dernière opportunité pour continuer à faire partie de l'élite. Il va tout donner parce que moralement il n'a pas le choix, cela fait longtemps qu'il ne joue pas un très bon football."

Il félicite tout de même le Betis de l'avoir signé: "Pellegrini l'a eu à Malaga. Et il fait partie de ceux qui lui font confiance, comme Lopetegui. Et Isco a eu la chance incroyable qu'un club de Liga, dans un club magnifique comme le Betis, soit l'un de ceux qui lui font le plus confiance", avant d'ajouter qu'ils ont signé le joueur "sur un coup de tête de l'entraîneur, pas grâce à ses performances".

Un contrat d'un an au Betis

Isco, libre de tout contrat, s'est engagé mercredi pour un an en faveur du Betis. L'ancien joueur du Real Madrid, âgé de 31 ans, avait résilié en décembre dernier son contrat avec le Séville FC où il était arrivé trois mois plus tôt. Il avait eu le temps de jouer dix-neuf matches avec le FC Séville, marquant un but contre le FC Copenhague en phase de groupe de la Ligue des champions.