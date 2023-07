"Il m’a agressé", Isco raconte son altercation avec Monchi avant son départ de Séville

Dans un entretien accordé à Marca, Isco est revenu sur son départ houleux du Séville FC en fin d’année dernière. Le milieu de terrain de 31 ans, désormais en quête d’un nouveau challenge, accuse Monchi, le directeur sportif du club andalou, de l’avoir agressé après un entraînement.

Après plusieurs années de silence médiatique, Isco a choisi de reprendre la parole publiquement en accordant un long entretien à Marca. L’occasion pour le milieu de terrain de 31 ans de revenir notamment sur son départ houleux du Séville FC, en décembre dernier. Quatre mois et demi après son arrivée libre en provenance du Real Madrid. L’international espagnol (38 sélections, 12 buts) raconte avoir eu une altercation avec Monchi, le directeur sportif du club andalou, et accuse le dirigeant de 54 ans de s’être montré violent durant la dispute, qui a éclaté après un entraînement.

A l'approche du mercato hivernal, Isco assure que Monchi lui mettait alors la pression pour qu’il quitte le club, tout en affirmant en public que c’était la volonté du joueur: "Je suis donc allé lui parler et je lui ai dit: 'Écoute, Monchi, tu n'es pas honnête avec moi ni avec les gens à qui tu racontes des choses. Je veux rester et vous dites que je veux partir'. Et là, il y a eu un petit conflit... (…) Je lui ai dit qu'il était le plus grand menteur que j'ai rencontré dans le monde du football et il m'a agressé. Il s'est approché de moi, m'a pris par le cou, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et ils ont dû nous séparer complètement."

"La violence n’est pas quelque chose que je peux laisser faire"

"Après cela, je ne voulais en aucun cas rester là, témoigne Isco. Je ne pouvais pas me sentir à l'aise dans un club où le directeur sportif m'agresse et où personne ne s'excuse. Ni pour l'agression, ni pour tous les mensonges qu'il divulguait. Alors, j'ai oublié mon contrat et je suis parti (…) Je sais que Monchi et le club traversaient des moments délicats, mais franchir la barrière de la violence n'est pas quelque chose que je peux laisser faire."

Sans club depuis son départ du Séville FC, Isco se prépare actuellement en solo en attendant de trouver un nouveau challenge. "J’ai vraiment envie de jouer. Ça me manque et j’espère que ce sera bientôt le cas, explique le quintuple vainqueur de la Ligue des champions. Le ballon, la compétition, les matchs, les vestiaires me manquent. Le sentiment d’être un footballeur me manque. J’ai des propositions, mais je ne veux pas faire d’erreur ou de faux-pas dans ma carrière."

"Je ne donnerai jamais la priorité à l’argent"

L’ancien métronome de Malaga explique vouloir prendre le temps de la réflexion pour faire le bon choix. Avec des attentes bien précises concernant son futur club: "Je cherche une équipe avec un projet compétitif, qui essaie de pratiquer un bon football. Je ne donnerai jamais la priorité à l'argent, sinon je ne serais pas allé à Séville. J'ai reçu de nombreuses offres du Qatar et de l'Arabie saoudite, avec des sommes importantes, mais je veux jouer, être compétitif et m'amuser".