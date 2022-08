Mercato: Isco rebondit au FC Séville

Après neuf ans passés au Real Madrid, Isco va vivre une nouvelle aventure mais toujours en Espagne. Libre de s’engager avec le club de son choix, le milieu de terrain va s'engager jusqu’en 2024 avec le FC Séville.

L’heure de changer d’air était arrivée pour Isco (30 ans). Pendant neuf ans, le milieu de terrain a connu le succès avec le Real Madrid. Mais l’Espagnol n’a pas vraiment terminé son aventure avec les Madrilènes de la meilleure des manières. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’ancien de Malaga n’a disputé la saison dernière que 14 rencontres en Liga pour un seul but. Trop peu pour un joueur qui a pendant longtemps été un moteur essentiel chez le dernier vainqueur de la Ligue des champions.

Laissé libre par ses dirigeants, Isco retrouve un club ambitieux avec lequel il pourra rester compétitif. Le FC Séville a annoncé l’arrivée jusqu’en 2024 de l’international qui signera son contrat ce lundi. Entrainé par Julen Lopetegui, l’Espagnol va participer à une compétition qu’il connaît très bien: la Ligue des champions. Il faut dire que grâce à son passage au Real Madrid, Isco en compte quatre à son actif.

La Coupe du monde 2022 dans le viseur ?

Depuis son arrivée en 2013, Isco comptait 353 matchs pour 53 buts et 56 passes décisives. En plus de ses nombreuses Ligues des champions remportées, il a son actif trois titres de champion, ainsi que trois Supercoupe d’Espagne. Une riche expérience qu’il mettra maintenant au profit de Séville.

Même s‘il reste sur une saison en demi-teinte, de bonnes performances avec son nouveau club pourraient lui permettre de retrouver la sélection nationale. L’Espagnol n’était pas présent dans la liste du mois de juillet pour la Ligue des nations. Mais la concurrence dans son secteur est très forte (Pedri et Gavi pour ne citer qu'eux), et malgré ses 38 sélections, il part d’assez loin et devra être très performant pour avoir une place en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.