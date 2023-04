Liga: Courtois croit encore au titre pour le Real

Alors que le FC Barcelone pointe avec huit longueurs d'avance devant le Real Madrid (avec un match en retard) en Liga, Thibaut Courtois a confié ce samedi au micro de DAZN qu'il croyait toujours au titre "jusqu'à ce que ce soit mathématiquement impossible".

Une abnégation sans faille. À l'issue de la rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo, où les Madrilènes se sont imposés 2-0 au Bernabéu, Thibaut Courtois a confié à DAZN qu'il croyait encore au titre en championnat. Les hommes de Carlo Ancelotti sont pourtant loin derrière le FC Barcelone, qui compte 8 points d'avance avant son match contre l'Atlético de Madrid ce dimanche (16h15).

"Nous allons nous battre jusqu'au dernier match"

"Nous allons nous battre jusqu'au dernier match, jusqu'à ce que ce soit mathématiquement impossible, promet le portier espagnol. C'est dommage que nous ayons perdu des points... mais avec la Ligue des champions si proche au milieu, cela peut arriver. Maintenant, nous voulons gagner lors des trois prochaines journées et quand la finale de la Coupe arrivera, nous verrons à quelle distance nous nous trouvons."

"Nous voulons gagner à cause de la distance et pour nous sentir bien avant la Ligue des champions. Il est essentiel que nous soyons tous en bonne forme. J'espère que nous pourrons bien terminer la saison", a ajouté Courtois. Le FC Barcelone a perdu plusieurs points lors des deux derniers matchs de Liga, en faisant match nul 0-0 face à Girona puis Getafe.

"Le match d'aujourd'hui à Barcelone est une finale"

Les hommes de Xavi ont donc une relative pression au moment de recevoir l'Atlético de Madrid ce dimanche à 16h15, adversaire "direct" puisque les hommes de Simeone sont 3e de Liga et sont surtout sur une excellente dynamique. Une victoire leur permettrait une avance de 11 points sur le Real Madrid. Mais du côté de Madrid, un autre club croit au titre.

Dans une interview pour le journal espagnol El Mundo ce dimanche, José Maria Gimenez, défenseur central de l'Atlético, dit lui aussi croire encore au titre. Surtout en jouant contre le FC Barcelone ce dimanche, avec la chance de ne revenir qu'à dix points des Catalans. "Le match d'aujourd'hui à Barcelone est une finale. Cela fait dix ans que je suis avec le même entraîneur. Vous savez comment il pense, comment je pense... Nous vivons au jour le jour, match par match, aujourd'hui et non pas ce qui pourrait arriver, ni ce qui aurait pu arriver et n'est pas arrivé."