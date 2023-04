Liga: "Il peut jouer à n'importe quel poste", Ancelotti loue les qualités de Camavinga

En conférence de presse après la victoire 2-0 du Real Madrid contre le Celta Vigo ce samedi, Carlo Ancelotti a une nouvelle fois félicité Eduardo Camavinga, auteur d'un très bon match au poste de latéral gauche. Pour son entraîneur, le milieu de terrain français peut "jouer n'importe où sur le terrain" et exceller.

"Des qualités extraordinaires." Carlo Ancelotti a largement apprécié la prestation d'Eduardo Camavinga au poste d'arrière gauche ce samedi lors du match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo (victoire 2-0 des Madrilènes). En conférence de presse d'après-match, le technicien italien l'a d'ailleurs félicité.

"Il sera toujours aussi incroyable"

"Il a de l'énergie, c'est un joueur complet. Je vois un joueur aux qualités extraordinaires, clame-t-il. Il peut jouer à n'importe quel poste, il est spécial. Avec le ballon, sans le ballon, il est toujours là quand on a besoin de lui. Il peut jouer comme meneur de jeu, comme milieu de terrain central, comme défenseur central, il sera toujours aussi incroyable."

L'international français a effectivement été auteur d'une très bonne partie à ce poste d'arrière-gauche qu'il apprend match après match. À la 60e minute il a notamment sauvé le Real en venant tacler proprement Iago Aspas dans sa course, alors que l'attaquant du Celta filait seul au but. Il finit la rencontre avec 11 duels remportés, 5 tacles réussis et 111 ballons touchés, tous des records du match.

"Camavinga sera un très grand joueur"

Pour autant, Eduardo Camavinga ne cesse de rappeler que son poste est au milieu de terrain et que s'il dépanne en latéral gauche, il aimerait retrouver sa place. À l'issue du quart de finale retour contre Chelsea (victoire 2-0), le Français était interrogé par Canal+ pour savoir s'il apprenait à aimer ce nouveau rôle. Réponse sans équivoque de l'ancien rennais, qui en rigole avec Aurélien Tchouaméni à ses côtés: "Non toujours pas!"

Dans son interview pour RMC Sport début avril, il confiait avoir réussi à convaincre Didier Deschamps de jouer au milieu de terrain, même s'il était appelé comme latéral. Pour Carlo Ancelotti, ce changement de poste temporaire est bénéfique: "À l'avenir Camavinga sera un très grand joueur et un grand milieu de terrain. Jouer latéral lui permet de progresser sur le plan défensif et d'apprendre des choses. Il est très fort et peut jouer à n'importe quel poste."