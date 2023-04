PSG: Messi serait actuellement à Barcelone, sur fond de rumeurs persistantes autour d'un retour au Barça

Les joueurs du PSG bénéficient de quelques jours de repos, après la victoire décrochée à Angers vendredi soir (2-1) en Ligue 1. Un temps off que Lionel Messi passerait à Barcelone. Le tout dans un contexte marqué par des rumeurs de plus en plus insistantes sur l'imminence d'un retour de l'Argentin au Barça.

Le motif de cette visite n'est pas connu et, après tout, cela peut relever du simple tourisme dans une ville qu'il connaît par coeur et où il a ses attaches. Il n'empêche que le timing de cet aller-retour ajoute un peu de sel au récit des derniers jours. Lionel Messi serait actuellement à Barcelone, d'après le très informé Gerard Romero.

Les joueurs du PSG, vainqueurs à Angers vendredi soir (2-1) en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, bénéficient de jours de repos supplémentaires: ils sont off jusqu'à mercredi. Une décision qui intervient alors que le club compte une confortable avance au classement (neuf points d'avance sur Lens, alors qu'il ne reste que six matchs à jouer en championnat) et fonce vers son 11e titre de champion de France.

Lionel Messi, qui n'a jamais coupé les ponts avec la Catalogne et se rend assez régulièrement à Barcelone (où il possède une maison) sur son temps de repos, en profite donc pour regagner un coin qu'il connaît par coeur. Mais le contexte est différent. D'abord parce qu'il n'est pas seul: en plus de sa famille, se trouveraient avec lui un certain Pepe Costa et ses assistants. Pepe Costa, intime du clan Messi, est un conseiller très présent et très important, sur le plan personnel mais aussi professionnel. Tout ce petit monde sera passé par une porte dérobée, là où habituellement ils ne se cachent pas pour quitter l'aéroport.

Le plan du Barça pour faire revenir Messi a été divulgué

Mais ces derniers jours ont été marqués par les informations de la presse espagnole concernant les plans du Barça pour valider le retour de Messi. En fin de contrat en juin à Paris, l'Argentin était parti contraint et forcé en 2021, à cause de la situation économique désastreuse du club et alors qu'il était sur le point de prolonger. Le FC Barcelone veut le faire revenir. Les chiffres de son salaire éventuel ont été divulgués. De même que ce qu'a proposé la direction catalane à la Liga pour entrer dans les clous en cas de signature de la Pulga. Ce petit séjour de Lionel Messi à Barcelone, s'il n'est pas surprenant, prend finalement une autre saveur.