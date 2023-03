Affaire Negreira: Laporta crie au complot contre le Barça

Le président du FC Barcelone Joan Laporta réagit à l’inculpation de son club et de plusieurs anciens dirigeants dans le cadre de l’affaire Negreira, un ex-responsable de l’arbitrage espagnol qui aurait touché des versements de la part des Catalans.

Le Barça réagit enfin aux poursuites qui le visent dans le cadre de l’affaire Negreira. Son président Joan Laporta publie un message sur son compte Twitter pour nier les accusations qui touchent son club. Pour rappel, le parquet de Barcelone a décidé de poursuivre le FCB ainsi que quatre de ses anciens dirigeants pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce".

"Nous allons défendre le Barça pour prouver que le club est innocent"

"Culés, soyez calmes, écrit Laporta ce dimanche. Le Barça est innocent des accusations portées contre lui et est victime d'une campagne, qui implique désormais tout le monde, pour nuire à son honneur. Ce n’est pas une surprise, nous allons défendre le Barça pour prouver que le club est innocent. Beaucoup devront rectifier".

Le club blaugrana est ainsi visé en tant que personne morale, tout comme Josep Maria Bartomeu (président entre 2014 à 2020), Sandro Rosell (président entre 2010 et 2014), Oscar Grau et Albert Soler (ex-membres de l’équipe de Bartomeu). Selon le parquet, le Barça aurait ainsi versé plus de 7,3 millions d'euros à José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du comité technique arbitral espagnol.

Le Real entre dans la procédure d'investigation en tant que "partie lésée"

Ce dimanche, le Real Madrid a décidé de "faire partie de la procédure d’investigation" en tant que "partie lésée" et ce "pour défendre ses intérêts légitimes" après une réunion extraordinaire du comité directeur du club convoquée par Florentino Pérez.