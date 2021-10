Liga: endetté, Bilbao demande plus d’argent à ses socios

L’Athletic Club Bilbao demande 120 euros de plus par socio afin de compenser une dette qui s’est accumulée depuis 2019, notamment en raison du Covid-19.

C’était l’heure des comptes en Liga. Après le Barça en début de journée, l’Athletic Club Bilbao a également présenté son bilan comptable et son budget ce mercredi. Des dossiers qui seront soumis au vote des socios lors de l’assemblée générale le 23 octobre prochain. Parmi les nombreux points évoqués, les 24,6 millions d’euros de pertes lors de la saison 2020-21. Les responsables du club estiment qu’au total, le Covid-19 devrait faire perdre 70 millions d’euros à l'équipe basque, même si 12 millions ont déjà été économisés grâce aux baisses de salaires des joueurs et des entraîneurs.

Pour les 50 millions restants, le comptable du club a eu une idée : demander une cotisation supplémentaire de 120 euros par socio. Pour atténuer cette annonce, le club a expliqué que le montant des cotisations de 2021 sera réglé en 2022, en fonction du nombre de match auquel le socio aura pu accéder. Les stades espagnols étaient soumis à une jauge jusqu’au 1er octobre, et les clubs avaient dû tirer au sort parmi les demandes pour accéder au stade.

Une aide "extraordinaire" de 120 euros qui passe mal

La demande des 120 euros a fait réagir les socios basques, qui critiquent la gestion sportive, institutionnelle et économique du club. Le club de Bilbao se justifie : "Il s'agit d'impacts extraordinaires qui sont en dehors de la portée de toute équipe de gestion des différents clubs." Etant l’un des rares clubs espagnols à ne pas avoir signé le contrat de CVC qui garantissait un certain pourcentage de revenus contre une partie des droits TV, l’Athletic Club traverse aussi une période compliquée. A l’image du FC Barcelone, qui fonctionne également avec un système de socios, et s’est expliqué ce mercredi matin sur les nombreux déboires économiques de l’ancienne direction. La réunion avec les supporters dans trois semaines à San Mames pourrait finalement s’avérer plus tendue que prévue…