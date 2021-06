Liga: Fekir vainqueur du prix du plus beau but de la saison

Le but de Nabil Fekir face à Levante lors de la 28e journée de Liga, a été désigné comme plus belle réalisation de la saison par les supporters espagnols. Le champion du monde 2018 avait dribblé plusieurs adversaires avant de marquer.

Parti au Betis Séville à l'été 2019, après six saisons professionnelles à l'OL où il a été formé, Nabil Fekir a reçu un prix honorifique en Liga pour cette saison 2020-2021. L'une des réalisations du milieu offensif a été choisie comme plus beau but de la saison en Liga.

Benzema 3e pour son but dans le Clasico

Le "golazo" nommé a été celui inscrit face à Levante, lors de la 28e journée, pour une victoire (2-0) du club andalou. Nabil Fekir avait réalisé un véritable numéro de soliste, effaçant plusieurs adversaires avant de se frayer un chemin dans la surface de réparation et de marquer.

Ce sont les fans qui ont élu ce but comme la plus belle réalisation de la saison. Nabil Fekir a recueilli 41% des suffrages, devant le but de Joao Félix contre Cadix et celui de Karim Benzema face au FC Barcelone. L'attaquant merengue avait ouvert le score lors d'un Clasico (2-1 le 10 avril) d'une magnifique talonnade.

Mais le grand vainqueur est donc Nabil Fekir, qui a contribué à la 6e place de son équipe en championnat. L'international français a marqué 5 buts au total cette saison, pour 6 passes décisives en 33 matchs disputés. Décisif, l'ancien joueur de l'OL pourra participer la saison prochaine à l'Europa League avec sa formation. En revanche, présent pour la Coupe du monde 2018, il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2020.