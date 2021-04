Betis Séville: Fekir laisse planer le doute sur son avenir

Dans un entretien à AS ce jeudi, le meneur de jeu français du Betis Séville, Nabil Fekir, exprime son désir de rejouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Et est assez flou sur son avenir.

Et si l’aventure de Nabil Fekir au Betis Séville touchait à sa fin ? Arrivé dans le club andalou en 2019 en provenance de l’Olympique Lyonnais, son club formateur, le meneur de jeu sera en fin de contrat en 2023. A 27 ans, l’international français (25 sélections) semble néanmoins indécis sur son avenir. Auteur de quatre buts cette saison (7 en 2019-2020), il réalise une saison plus aboutie que la première et se dit heureux à Séville. "Pour le moment, je suis content au Betis, on va tout faire pour se qualifier en Coupe d’Europe, c’est à ça que je pense maintenant", a déclaré l’ancien Lyonnais jeudi dans un entretien au quotidien AS.

Il serait suivi par le Barça

Interrogé sur son futur, le champion du monde s’est en revanche montré plus évasif : "Dans le football, on ne peut pas connaître l’avenir, on regarde saison après saison." Pour Nabil Fekir, la suite de sa carrière pourrait être conditionnée par une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. "C’est toujours important de jouer en Coupe d’Europe, rappelle le joueur de 27 ans. J’ai disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa, je veux rejouer en Coupe d’Europe." Le Betis est actuellement 5eme de Liga et donc provisoirement qualifié pour la Ligue Europa. Par ailleurs, selon les médias espagnols, le Barça aurait un oeil sur le Français, lequel n'y serait pas insensible. Le feuilleton ne fait peut-être que commencer.