Toulon: Ollivon, le capitaine des Bleus, victime d'une rupture d'un ligament croisé

Charles Ollivon, le troisième ligne de Toulon et capitaine du XV de France, souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il sera éloigné des terrains jusqu'à 2022.

Le verdict est lourd. Après l'inquiétude suscitée par la blessure de Charles Ollivon face à Castres ce samedi, Toulon a annoncé ce lundi que son troisième ligne (28 ans) souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il doit être opéré et ne pourra pas rejouer avant l'année prochaine, début 2022. C'est donc aussi un gros coup dur pour le XV de France, qui devra se passer de son capitaine (23 sélections) lors de la tournée d'été en Australie mais aussi cet automne. Il sera peut-être rétabli pour le prochain Tournoi des Six Nations, à partir de février 2022, mais le timing est également serré.

Battu à Castres ce samedi lors de la 26e et dernière journée de Top 14 (46-24), Toulon a manqué la qualification pour les phases finales, en terminant à la 8e place. La saison varoise est donc terminée, sauf cascade de forfaits à cause du Covid parmi les barragistes (Racing-Stade Français, Bordeaux-Bègles-Clermont). Privé de finale du Top 14, Charles Ollivon aurait donc pu s’envoler pour l’Australie avec Fabien Galthié, qui a obtenu l’accord d’emmener 42 joueurs.

Une grave blessure à l'épaule en 2017

"Le club va publier quelque chose mais on n’a pas de bonnes nouvelles", avait expliqué le président du RCT, Bernard Lemaître, à propos de son troisième ligne, plus tôt dans la journée. A l’heure du bilan, le patron du club de la Rade a été très clair. "L'objectif du club est toujours resté d'être dans les six pour pouvoir jouer les matchs de phase finale, au moins les barrages. Sur ce plan, c'est un échec cuisant, compte tenu des circonstances dans lesquelles cet échec a eu lieu (samedi) soir. C'est une très, très forte désillusion", a reconnu Bernard Lemaître.

Mais il compte encore sur Patrice Collazo, le manager du RCT: "On doit s'entretenir cette semaine, mais dans l'esprit, Patrice est là pour de nombreuses années. Son statut n'est absolument pas remis en cause, sauf s'il le remettait lui-même". Toulon partira à la reconquête en Top 14 à la fin de l’été, le premier week-end de septembre, sans Charles Ollivon. Il sera, lui, encore engagé dans un combat personnel pour quelques mois. Un défi qu’il connait déjà, malheureusement. Touché à l’épaule gauche en 2017, il avait mis deux ans pour revenir et avait frôlé une fin de carrière prématurée. Les supporters du RCT et du XV de France espèrent le revoir en pleine forme au début de l’année prochaine.