Liga: fin d'une incroyable série pour Inaki Williams, qui va rater son premier match en six ans

Après plus de six ans sans le moindre pépin, Iñaki Williams s'est blessé lundi dernier face à Cadix avec l'Athletic Club de Bilbao. Il souffre de la cheville et va rater un match de Liga après en avoir joué 236 d'affilée, un record.

C'est une série longue de plus de six ans et 236 journées consécutives sans blessure qui va prendre fin pour l'attaquant de l'Athletic Club, Iñaki Williams. Son club a annoncé que l'attaquant international gabonais souffrait d'une entorse du ligament de la cheville. Une blessure toujours compliquée à gérer avec un risque de rechute important en cas de retour prématuré.

Si la durée d'indisponibilité de l'attaquant n'a pas été précisée, il semble quasi-impossible - même avec sa condition physique - d'imaginer le voir sur la pelouse dimanche pour la réception de l'Espanyol.

La Coupe du monde dans moins de trois mois

Le joueur de 28 ans, qui a récemment choisi de représenter le Ghana en équipe nationale, ambitionne de jouer la Coupe du monde en novembre prochain. Si cette blessure ne remet pour le moment pas en cause sa participation, sa préparation pourrait être perturbée.

Ce serait une véritable tuile pour Iñaki Williams de rater la plus belle des compétitions, ou de la disputer diminuée à cause d'une blessure. Surtout quand on sait que l'attaquant de Bilbao est certainement le joueur le plus fiable physiquement sur le circuit professionnel. A part quelques pépins physiques durant la saison 2015-2016, l'attaquant n'a connu aucune blessure dans sa carrière, jusqu'à cette déconvenue survenue lundi dernier. Le contre la montre est lancé.