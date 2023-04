Liga: grande première pour le Barça, qui va se déplacer à Madrid en train

En conférence de presse ce samedi avant le match Getafe-Barça, Xavi a confié que l'équipe fera le déplacement jusqu'à Madrid en train. Une grande première pour les Catalans, qui avaient l'habitude de prendre l'avion pour affronter les équipes de la capitale.

Petit évènement pour le Barça. En conférence de presse ce samedi, Xavi a révélé que le FC Barcelone se rendra à Madrid en train avant d'affronter Getafe dimanche (16h15), club de la banlieue madrilène. Une première pour les Blaugranas qui ont l'habitude de se déplacer en avion pour se rendre dans la capitale espagnole.

"C'est une question de pollution environnementale"

"Nous ne l'avions jamais fait auparavant parce que le voyage est plus long, avance le coach catalan, interrogé sur cette possibilité de voyager en AVE jusqu'à Madrid, équivalent local du TGV. C'est une question de pollution environnementale. Nous avons pensé que c'était le moment idéal."

Pour cette première, Xavi explique toute la logistique et la raison de ce choix, encore peu fréquent pour les clubs espagnols: "Nous jouons demain à 16h, aujourd'hui nous allons dormir à Madrid et le voyage peut être un peu plus long parce que ça ne va pas nous affecter. On va dormir là-bas. C'était le moment idéal pour le faire et nous sommes ouverts à cela."

Une nouvelle politique du club

Ce changement de cap serait lié à un nouveau pilier "durabilité" développé par le club. Le FC Barcelone a expliqué à la chaîne locale catalane Esport3 qu'à partir de maintenant, dans la mesure où la distance et le calendrier des matches le permettent, il optera pour des voyages plus durables et plus respectueux de l'environnement. Par exemple, le 26 avril, lorsque le Barça jouera à face au Rayo Vallecano à 22h et finira donc la rencontre à minuit, les joueurs rentreront en avion.

Selon la télévision catalane TV3, le Barça va partir de la gare de Barcelona-Sants samedi peu avant 18h00 dans un train à grande vitesse affrété exclusivement pour le club, et arrivera en gare de Madrid-Atocha peu avant 21h00, soit un voyage d'environ trois heures.