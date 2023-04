Barça: la colère de Xavi contre une émission sportive

Contrarié par le match nul de son équipe face à Gérone (0-0), Xavi s’est aussi agacé des critiques dévalorisant le probable titre de son équipe en Liga, que certains estiment comme l’une des plus faibles.

Le Barça a encore accentué son avance en tête du championnat espagnol. Mais pas dans les proportions espérées par Xavi. Après la nouvelle défaite du Real Madrid face à Villarreal (2-3), son équipe a seulement pris un point contre Gérone (0-0), lundi lors de la 28e journée de la Liga. Ce qui permet aux Catalans de compter treize points d’avance sur les Merenges. "Je suis énervé, désolé, agacé, a regretté le technicien. C'était une opportunité d'être à 15 points d’avance, on perd 2 points. On aurait dû gagner et on ne l'a pas fait."

"C'est incroyable de parler de mini-crise alors qu'on a 13 points d'avance sur le Real"

Un autre sujet a mis en rogne l’ancien milieu de terrain. Les critiques déjà naissantes sur le titre promis au Barça au cours d’une saison que certains observateurs estiment assez faibles. "J'ai entendu dire dans une émission que c’était la Liga la moins forte, s’étrangle Xavi. Ça m'étonne et me met en colère. C'est l'ère post-Messi, il y a eu un effort, l'équipe a tout donné... et je n'aime pas ça. Mais nous ne pouvons pas le contrôler. Nous valorisons beaucoup le travail. Nous devons gagner la Liga quoi qu'il arrive pendant ces 10 dernières journées."

Ce petit contretemps face à Gérone intervient cinq jours après la claque face à Madrid (0-4) en Coupe du Roi. S’il ne l’a pas vraiment digérée, Xavi balaie d’un revers de main l’idée d’une crise naissante au sein de son équipe. "C'est incroyable pour moi de parler de mini-crise alors qu'on a 13 points d’avance sur le Real Madrid et 15 sur l'Atlético, poursuit-il. L'équipe a couru, ils ont essayé. Ils se sont vidés. Nous sommes l'équipe qui court le plus. Nous avons tout donné."

Le Barça pourrait donner encore plus de valeur à son probable titre en visant un record de points en fin de saison avec la barre des 100 points encore atteignables (en cas de sans-faute lors des dix dernières journées). "Nous n’y pensons pas, conclut Xavi. Nous pensons à gagner la Liga. Nous ne pensons pas aux records. Nous venons d'une situation économique et footballistique difficile. Nous ne pensons pas au record de 100 points."