Real Madrid: "C'est comme mon frère", Camavinga se livre sur sa relation et la concurrence avec Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ne se quittent plus. Sélectionnés chez les Espoirs lors de l'Euro en 2021, les deux hommes se côtoient désormais chez les A, mais aussi au Real Madrid, que Tchouaméni a rejont l'été dernier contre un chèque de 80 millions d'euros. Concurrent au poste de numéro 6, même si l'ancien rennais a dépanné dernièrement en tant que latéral, le duo s'apprécie énormément.

"C'est comme mon frère. Dès qu'il est arrivé, je l'ai pris avec moi parce que j'étais là avant. On avait parlé avant, je lui ai dit et présenté comment c'était ici, raconte Camavinga à RMC Sport. Et comme il a dit, on est tout le temps ensemble, on rigole beaucoup. Quand on joue ensemble, on essaie de se trouver."

"On va pas se mettre des bâtons dans les roues"

Le numéro 12 madrilène s'interdit même de parler de concurrence. "Franchement on n'est pas dans celle-là. Déjà c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On ne parle pas beaucoup de concurrence ou quoi que ce soit. Comme je dis souvent, 'si t’es meilleur que moi, tu joues. Il n'y a pas de problème avec ça, je vais pas t'en vouloir parce que tu joues'. On n'a pas forcément de concurrence, poursuit-il. On ne se regarde pas de la mauvaise manière s'il y a quelqu'un qui joue à la place de l'autre. On espère que l'autre face un bon match. C'est toi qui dois te mettre à bosser si t'as envie de jouer, donc on va pas se mettre des bâtons dans les roues et je pense qu'ils le voient aussi comme moi. C'est le premier à venir me voir et dire bon match quand je joue et moi aussi donc on a pas de relation d'ennemi on va dire." Les deux hommes ont joué 33 matchs ensemble dans leur carrière, dont quatre en équipe de France A.