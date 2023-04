Real Madrid: Ancelotti répond à Benzema, agacé après son remplacement contre Chelsea

Carlo Ancelotti a expliqué les raisons du remplacement de Karim Benzema, un peu agacé de quitter le terrain avant la fin du quart de finale de la Ligue des champions Chelsea-Real (0-2), mardi.

Un agacement vite évacué. Carlo Ancelotti a déminé la situation un brin tendue lors du remplacement de Karim Benzema dès la 71e minute du quart de finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (0-2), mardi. Le Français n’a pas trop apprécié de sortir si tôt et l’avait fait savoir son entraîneur. "Je me sens bien", lui aurait-il lancé en regagnant le banc selon des images captées par El Chiringuito.

"Cela n'avait pas de sens pour lui de continuer"

Le Français n’avait pas marqué ce soir-là et Ancelotti a préféré le préserver alors que son équipe menait 3-0 sur l’ensemble des deux matchs. Ce vendredi, l’Italien est revenu sur cet épisode en assurant que le Ballon d’or 2022 avait compris son choix. "Karim va bien, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il a reçu ce coup et je l’ai remplacé parce que quand je pense que le match est joué, je veux lui donner un peu plus de repos comme Kroos et Modric."

"L'important est de l'expliquer, a-t-il poursuivi. J’ai parlé avec lui et je lui ai dit que si je pouvais l’enlever (du terrain, ndlr) quelques minutes, je le ferai. Cela n'avait pas de sens pour lui de continuer avec ce petit problème et le match était décidé. Il l'a parfaitement compris."

Ancelotti compte sur son buteur pour l’épuisant sprint final de fin de saison avec notamment une demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City. Il pourrait un peu faire tourner, samedi (21h) face au Celta Vigo en Liga. "En ce moment, la rotation ne dépend que du repos des joueurs que je considère comme les plus fatigués et d'avoir plus de joueurs en bonne condition physique, explique-t-il. Je dois donner des minutes pour que les joueurs soient en bonne forme physique dans la dernière ligne droite de la saison."