Chelsea-Real Madrid: la réaction très drôle de Camavinga quand on lui demande s'il aime jouer défenseur

Eduardo Camavinga a une nouvelle fois été titularisé au poste de latéral gauche ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea (victoire 2-0, 4-0 en cumulé). Malgré une bonne prestation, l’international français n’a pas caché sa préférence pour une place dans l’entrejeu.

Qui a dit qu’il fallait apprécier jouer à un poste pour s’y épanouir ? Une nouvelle fois titularisé dans le couloir gauche de la défense du Real Madrid ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions (2-0, 4-0 en cumulé), Eduardo Camavinga a livré une prestation plus que solide. Pourtant, à l’issue de la rencontre, l’international tricolore a assuré qu’il n’était toujours pas fan de ce repositionnement.

[Il vous plaît de plus en plus ce poste ou pas ?] "Non toujours pas (rires). Le plus important est d’aider l'équipe, donc aujourd'hui je le fais encore. Mais non, ce n’est toujours pas mon poste", s’est amusé l’ancien Rennais au micro de Canal+ dans un large sourire et devant un Aurélien Tchouaméni hilare.

"Hasta la finale !"

"On est contents de ne pas avoir concédé de buts, a indiqué un peu plus sérieusement Camavinga. Les grands joueurs qu’on a sont habitués à disputer de grands matchs comme celui-ci. On ne doute pas de nous-mêmes. Comme on dit, Hasta la finale ! (jusqu’à la finale, ndlr)."

Une nouvelle fois cliniques dans le dernier geste ce mardi soir à Stamford Bridge, les Madrilènes, champions d’Europe en titre, ont validé leur place dans le dernier carré où ils affronteront le vainqueur de Manchester City-Bayern Munich (3-0 à l’aller pour les Anglais) les 9-10 et 15-16 mai prochain.