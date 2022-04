Liga: la Celta Vigo en colère contre l’arbitre après la défaite contre le Real

Battus 2-1 par le Real Madrid samedi lors de la 30eme journée de Liga, les joueurs du Celta Vigo n’ont pas digéré la décision de l’arbitre d’accorder un 3eme penalty en faveur des Merengue. Un tir au but transformé par Karim Benzema.

La pilule est dure à avaler pour le Celta Vigo. Onzième de Liga, l’équipe d’Eduardo Coudet peut nourrir de gros regrets après sa défaite à domicile face au Real Madrid (2-1) samedi lors de la 30eme journée de Liga. Un match marqué par des décisions arbitrales très contestées par les joueurs locaux après la rencontre.

Si l'équipe de la Galice s'est vue refuser un but litigieux avant la pause après recours au VAR, elle avait surtout du mal à digérer le troisième des trois penalties accordés au Real Madrid, transformé par Karim Benzema (le Français a manqué le 2e). Les joueurs du Celta contestent la décision de l’arbitre, González Fuertes, de siffler une faute après que Ferland Mendy soit tombé dans la surface après un accrochage avec Vazquez. "Il n'avait plus qu'à siffler un quatrième penalty pour le tirer lui-même, a soufflé Iago Aspas, l’attaquant du Celta, au micro de la Movistar. Il semblait qu'un triplé de Benzema était ce qu'il voulait et ce qu'il cherchait. Les deux premiers penalties sont justifiés mais le troisième ne l’est pas."

"On nous manque de respect"

Pour le milieu de terrain Manuel Agudo dit 'Nolito', "c'est déjà difficile de se relever quand un penalty est sifflé contre vous, alors imaginez quand il y en a trois…" Et de poursuivre : "Nous sommes un club humble mais nous méritons le respect. C'est déjà difficile de rivaliser avec le Real Madrid et Barcelone... Aujourd'hui on nous manque de respect. On commet tous des erreurs, moi le premier, mais les arbitres aussi. Et l'arbitre d'aujourd'hui aurait pu la corriger avec le VAR. Ou ils auraient pu l’aider." Après 30 journées, le Real Madrid occupe toujours la tête de la Liga. Le Celta Vigo est 11e.