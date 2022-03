Equipe de France: Mbappé égale Benzema et bat plusieurs records

Kylian Mbappé a signé une nouvelle prestation majuscule, mardi lors de la large victoire de l’équipe de France face à l’Afrique du Sud (5-0). Il a égalé une série de Karim Benzema et battu d’autres records.

Une lucarne splendide, un penalty transformé, une passe décisive et deux avant-dernières passes amenant un but. Kylian Mbappé a encore amassé un sacré butin de statistiques mardi, lors de la large victoire de la France face à l’Afrique du Sud (5-0) en match amical. Cela lui a permis de battre plusieurs records avec les Bleus.

Il a notamment égalé la série de de Karim Benzema de cinq matchs consécutifs en marquant en équipe de France. L’attaquant du Real, forfait pour ce rassemblement, avait réalisé cette performance entre novembre 2013 et juin 2014 (sept buts).

Mbappé a lui marqué huit fois lors de ses cinq dernières sélections (Belgique, Espagne, Kazakhstan, Finlande et Afrique du Sud). Série en cours. La star du PSG est aussi devenue le premier international français au 21e siècle à être impliqué sur deux buts de chacun de ses cinq derniers matchs. Il est aussi devenu le premier joueur de l’histoire de l’équipe de France à délivrer une passe décisive lors de cinq matchs de rang.

Le record d'Henry en ligne de mire

Pour conclure, quelques stats jamais réalisées par un international français depuis 2006: mardi, Mbappé a déclenché 12 tirs, en a cadré 6 et touché 20 fois le ballon dans la surface adverse. Il a aussi gonflé son total de buts à 26 et se sent en mesure d’aller chercher le record de Thierry Henry (51).

"Bien sûr que j'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club, a-t-il confié à l’issue du match. Il y a encore un long chemin car, ce qu'a fait Titi, personne ne l'a fait. Je pense que je peux y arriver bien plus vite qu'on ne le croit." Sa confiance confirme que Mbappé n’a pas laissé son boycott des opérations de sponsoring l’atteindre sur le terrain.

"Je vous avais dit qu'il était radieux, c'est la réalité, il avait les jambes en feu car il aurait aimé jouer le premier match, a salué le sélectionneur Didier Deschamps. Ensuite, sa capacité à marquer et accélérer le place parmi les joueurs hors normes. Mais il a l'intelligence de s'inscrire dans un collectif sur et en dehors du terrain. Tant mieux que l'équipe de France puisse avoir un joueur comme lui. Il le sait, ce n'est pas Kylian et les autres mais Kylian avec les autres."