Liga: la Fédération espagnole a "transmis toutes les informations" à l'UEFA sur l'"affaire Negreira"

La Fédération espagnole a choisi de faciliter le travail de l'UEFA dans l'affaire qui remue le football ibérique. La RFEF tient à collaborer dans l'"affaire Negreira" selon Andreu Camps, son secrétaire général.

La Fédération espagnole de football (RFEF) a transmis à l'UEFA "toutes les informations dont elle dispose à ce jour" concernant les paiements présumés du FC Barcelone à José Maria Enriquez Negreira, un ancien responsable arbitral, a annoncé jeudi le secrétaire général de la RFEF, Andreu Camps.

"L'UEFA a demandé des informations à la RFEF, la RFEF lui a répondu et lui a transmis toutes les informations dont elle dispose à ce jour", a expliqué Andreu Camps lors d'une conférence de presse au siège de la fédération espagnole, à Las Rozas, au nord de Madrid.

Le dirigeant a ajouté que le RFEF s'était "proposée pour mener à bien tout autre action que l'UEFA pourrait lui demander".

Andreu Camps a rappelé que le département d'intégrité de RFEF, une cellule indépendante des dirigeants de la fédération, avait reçu les informations exigées au FC Barcelone, au CTA et à la RFEF, et qu'elle était en train de mener une étude approfondie sur ce que la presse espagnole a surnommé "l'affaire Negreira".

Accompagné dans cette conférence de presse par Luis Medina Cantalejo, le président du comité technique des arbitres (CTA), Andreu Camps a assuré que la RFEF avait envoyé tous les renseignements demandés par le procureur de Barcelone qui enquête sur des irrégularités concernant le paiement des impôts d'une entreprise détenue par un ex-responsable arbitral, lequel aurait reçu des versements de la part du FC Barcelone, selon les révélations de la presse espagnole.

Le 17 février, le quotidien espagnol El Mundo avait révélé que le FC Barcelone avait versé plus de six millions d'euros entre 2001 et 2018 à l'entreprise Dasnil 95, propriété de José María Enríquez Negreira, l'ancien vice-président du comité technique des arbitres (CTA) entre 1994 et 2018, pour conseiller le club sur des questions arbitrales.

Parmi les renseignements demandés, le procureur a ainsi questionné la fédération espagnole "sur Negreira et ses fonctions au CTA, et sur le système de désignations des arbitres", selon Andreu Camps.

Ce dernier a expliqué que la RFEF n'avait pas déposé plainte pour ne pas entraver l'enquête. Mais "si le procureur dépose une plainte pour qu'un juge ouvre une enquête, alors la RFEF demandera à faire partie de la procédure d'investigation".