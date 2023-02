"Pas possible qu’il y ait des sanctions sportives", Tebas confirme la prescription pour le Barça et ses versements à un ex-arbitre

Javier Tebas a affirmé jeudi que le Barça ne pouvait plus être sanctionné sportivement dans l’affaire des versements suspects à un ex-arbitre, protégé par la prescription des faits. Le patron de la Liga attend toutefois la progression de l’enquête du ministère public pour envisager la suite à donner à cette affaire.

La presse espagnole avait assuré jeudi matin que le Barça, empêtré dans une affaire de versements suspects à la société d’un ancien arbitre, échapperait à des sanctions sportives en raison de la prescription des faits. Une version confirmée quelques heures plus tard par le patron du foot espagnol, Javier Tebas.

"Il n’est pas possible qu’il y ait des sanctions disciplinaires, assure le président de la Liga dans une séquence vidéo. Cinq ans se sont écoulés et ces types de sanctions sont prescrits trois ans après qu'ils aient eu lieu."

Des faits prescrits depuis 2021

Selon As et la Cadena Ser, le FC Barcelone est soupçonné de virements occultes d’un montant de 1,4 million d’euros à la société d’un ancien arbitre espagnol, José María Enríquez Negreira, entre 2016 et 2018. Celui-ci était alors vice-président du comité technique des arbitres (CTA, entre 1994 et 2018).

"Il est clair que ces services n’auraient jamais dû être fournis, ni dans les montants ni dans les faits", commente Tebas. Le Barça risquait une sanction pouvant aller jusqu’à la relégation, mais l’article 112 de la nouvelle loi du sport ainsi que le code disciplinaire de la Fédération espagnole de football (RFEF) préservent le club d’un tel scénario en fixant le délai de prescription à trois ans pour les "infractions très graves", qualification à laquelle s’exposait le Barça. Les faits sont prescrits depuis 2021.

"S'ils décident de porter plainte, nous prendrons des décisions"

Alors que la justice espagnole a ouvert une enquête, le patron de la Liga précise que le Barça peut éventuellement être attaqué "sur le plan pénal". "Le ministère public enquête sur les faits pour voir s’il pourrait y avoir un délit entre individus. (…) A LaLiga, nous allons attendre et respecter l'enquête que le ministère public va mener. S'ils décident de porter plainte, nous prendrons des décisions et s'il y en a une, nous nous présenterons en personne. S'il n'y a pas de plainte, elle sera classée sans suite."

Le Barça n’est pour le moment pas impliqué dans l’enquête contrairement à Enriquez Negreira, qui a attiré les suspicions du fisc en ne justifiant pas la provenance des fonds du club catalan. "Nous allons demander à la CTA et au membre de LaLiga qui a désigné les arbitres qui vont aux matchs, au cas où Negreira serait intervenu dans une quelconque désignation", a fait savoir Tebas, attentif à une possibilité d’ingérence.