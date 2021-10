Liga: la justice espagnole ordonne l'emprisonnement de Lucas Hernandez

La justice espagnole a ordonné l'incarcération du latéral de l'équipe de France Lucas Hernandez, convoqué le 19 octobre afin qu'il puisse choisir le centre pénitentiaire qu'il souhaite intégrer pour y purger sa peine.

C’est une information du quotidien As, en Espagne. La justice espagnole a ordonné l'emprisonnement du défenseur central et latéral de l’équipe de France, Lucas Hernández. L'assignation à comparaître a été délivrée le 14 septembre. Il y est écrit que l’international français devra se présenter physiquement à la justice afin qu’il puisse intégrer la prison de son choix "dans un délai de dix jours".

Le 32e tribunal pénal de Madrid a convoqué le joueur du Bayern Munich pour un emprisonnement volontaire, exécutant une peine prononcée en décembre 2019 pour violation d'un ordre d'éloignement. Lucas Hernandez s'était rendu en lune de miel à Miami avec Amelia de la Osa Lorente, ignorant l'interdiction de s'approcher de sa compagne de l'époque.

Hernandez a une chance d'éviter la prison

Une peine d'un an de prison avait été requise contre le défenseur du Bayern Munich en 2018 pour non-respect de cet ordre d'éloignement, un an après la condamnation du Français et de sa compagne pour une rixe conjugale. En février 2017, le footballeur et sa compagne ont été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt général chacun et à six mois d'éloignement mutuel pour "violences domestiques", après une rixe nocturne où ils avaient échangé coups et griffures.

Le sort du joueurs français est entre les mains du tribunal provincial de Madrid. La presse espagnole précise que Lucas Hernandez pourrait ne rester que quelques jours en prison, ou ne pas y aller du tout, selon le temps que mettra son appel à être examiné. "Selon le cadre juridique actuel, dans le cadre d'une procédure pénale, dès lors que les tribunaux refusent une mesure alternative à l'emprisonnement, la personne condamnée est envoyée en prison et, si l'appel est accepté, elle est libérée", précise le quotidien As à l'origine de cette révélation.