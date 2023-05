Liga: Lamine Yamal va participer à l'Euro U17 avec l'Espagne et ne devrait plus rejouer pour le Barça

Plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone, Lamine Yamal, va participer à l'Euro U17, se déroulant du 17 mai au 2 juin en Hongrie, avec la sélection espagnole. Convoqué dès le 8 mai prochain, il ne devrait plus jouer avec l'équipe première du Barça d'ici la fin de saison.

Plus jeune joueur à avoir fait ses débuts avec le FC Barcelone face au Real Betis le 29 avril, Lamine Yamal a de fortes chances de ne plus jouer la moindre minute avec l'équipe première du Barça cette saison. Le jeune de 15 ans a été convoqué par la sélection espagnole pour disputer l'Euro U17 dont la préparation démarre le 8 mai avec une finale prévue le 2 juin.

Une présence peu probable au dernier match de la saison

En effet, les 20 jeunes convoqués par Julen Guerrero, entraîneur des U17, ont rendez-vous dès lundi prochain à Las Rozas, équivalent du Clairefontaine local. Ils y resteront jusqu'au 16 mai, date à laquelle ils se rendront en Hongrie, soit deux jours avant le match d'ouverture contre l'Italie. Sachant que le Barça ne reprendra l'entraînement pour préparer le derby contre l'Espanyol que le 5 mai, Lamine Yamal ne devrait retrouver l'équipe première qu'après l'Euro.

Un Euro qui terminera au plus tard le vendredi 2 juin, jour de la finale. A ce moment-là, le Barça terminera sa saison par un déplacement à Balaídos pour affronter le Celta Vigo, dans un match prévu le week-end des 3 et 4 juin. Même si les U17 Espagnols sont éliminés avant cette finale, le Barça devrait lui donner quelques jours de repos selon le média catalan Sport. Le club ne voudrait pas accélérer son retour, puisqu'à 15 ans, il est toujours en pleine croissance personnelle, musculaire et footballistique.

Des matchs avec le Barça B après l'Euro?

Pour autant selon 'Jijantes', média spécialisé sur le Barça, cela ne signifie pas que Lamine Yamal ne portera plus le maillot blaugrana cette saison. L'attaquant pourrait faire ses débuts avec l'équipe réserve ce week-end: il s'est entraîné ce jeudi matin sous les ordres de Rafa Márquez et fait partie du groupe de l'équipe réserve contre Eldense. Il pourrait également prendre part aux matchs de playoffs de montée du Barça B, si l'équipe termine entre la 2e et la 5e place de la D3, qui auront lieu après le 2 juin.

Le FC Barcelone verrait d'un bon oeil sa participation à l'Euro U17, y voyant un moyen pour lui d'obtenir du temps de jeu et de continuer sa progression. Avec cette convocation, l'entraîneur de U17 Julen Guerrero montre aussi qu'il a choisi de "pardonner" au joueur de Barcelone, récemment mis à l'écart pour indiscipline grave. Lui, Daniel Muñoz et Fortea n'avaient pas été convoqués par le sélectionneur pour le tour d'élite en mars dernier. Mais sa présence à l'Euro met un terme à sa sanction.