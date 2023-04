A 15 ans et 290 jours, Lamine Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça en Liga

Entré en jeu ce samedi lors de la large victoire du Barça face au Betis Séville (4-0), dans le cadre de la 32e journée de championnat, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Liga avec le FC Barcelone.

Le clin d'oeil est savoureux: dans le dernier match de l'immense carrière de Joaquin au Barça - même s'il n'a joué que 15 minutes à cause d'une blessure - un joyau a éclos: Lamine Yamal a disputé son premier match sous les couleurs du Barça. C'était lors de la large victoire de son club contre le Betis Séville (4-0), dans le cadre de la 32e journée de championnat.

Cinquième plus jeune joueur de l'histoire de la Liga

Un moment d'histoire car le gamin n'a que 15 ans et 290 jours! Son entrée en jeu, à la 83e minute à la place de Gavi, fait de lui le plus jeune joueur à disputer un match de Liga avec le FC Barcelone. Il détrône ainsi Ansu Fati. Tous clubs confondus, il est le cinquième plus jeune joueur à entrer en jeu en Liga: ce classement reste dominé par Luka Romero, qui avait fait ses débuts en championnat avec Majorque à 15 ans et 219 jours.

Quelques minutes après son entrée en jeu, Lamine Yamal a même failli marquer le cinquième but barcelonais, dans un match parfait pour le Barça: quatre buts marqués, aucun encaissé, Ousmane Dembélé qui a fait son retour sur le terrain. Et une pépite qui a de beaux jours devant elle.