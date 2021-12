Liga: le Barça décimé par le Covid-19 et les blessures, quelle équipe à la reprise dimanche ?

Entre joueurs blessés, suspendus et ceux qui ont été testé positifs au Covid-19 ces derniers jours, le FC Barcelone devra faire sans une grande partie de son effectif, dimanche pour son retour en Liga contre Majorque. Xavi n’aura pas beaucoup de choix pour faire son onze.

Avec l’hécatombe au Barça et les nombreux cas de Covid-19 annoncés depuis le début de la semaine, faire une équipe pour la reprise de la Liga, dimanche à Majorque, s’annonce comme un défi pour Xavi. Le technicien espagnol va devoir piocher dans un groupe très réduit.

Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembélé, Samuel Umiti et Gavi sont indisponibles car testés positifs au Covid. Sergio Busquets est lui suspendu alors que Memphis Depay, Ansu Fati, Sergi Roberto et Martin Braithwaite sont blessés ou en reprise d’entraînement. Pedri est également incertain et Demir ne sera pas de la partie car annoncé sur le départ.

Une équipe bricolée par Xavi

Pour une équipe catalane septième de Liga à 18 points du leader, le Real Madrid, ce n’est pas le meilleur moyen de démarrer l’année et d’effectuer sa reprise. Même Ferran Torres, tout juste arrivé de Manchester City, ne pourra pas être dans le groupe. En Liga, le mercato ouvre officiellement le 3 janvier, le lendemain du match à Majorque, et l’attaquant espagnol ne pourra pas être enregistré auprès de la ligue avant cette date.

Xavi va donc devoir bricoler. D’après le Mundo Deportivo, Ter Stegen devrait débuter aux cages, avec devant lui une défense composée d’Araujo, Piqué, Eric Garcia et Minguenza. Au milieu, on retrouverait Nico, Frenkie De Jong et Riqui Puig, derrière un trio d’attaque Abde-Jutgla-Coutinho. Memphis, Pedri et Braithwaite, bien qu’un peu courts physiquement, pourraient être sur le banc malgré tout.

Le Barça va désormais croiser les doigts pour que le cluster ne grandisse pas et que les joueurs actuellement disponibles ne soient pas testés positifs au Covid dans les prochains jours. Surtout que des matchs importants vont arriver vite, dont une demi-finale de Supercoupe d’Espagne le 12 janvier, face au Real Madrid.